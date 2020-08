Další změny v nošení roušek? Cirkus, nemehla, amatérismus, reaguje opozice

„Andrej Babiš s Adamem Vojtěchem by si už konečně měli přestat dělat z lidí blázny. Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí. Je to jak v Pyšné princezně ‚odvolávám, co jsem odvolal‘, ale to byla pohádka...,“ napsal v reakci na nové změny v nařízeních souvisejících s nošením roušek platné od prvního září předseda ODS Petr Fiala.

„Toto je ale realita a vážná věc. Už je čas, aby přestali otravovat lidi a raději nic ‚nerozhodovali‘,“ zakončil.



Z toho, že nebudou povinné roušky ve školách, má radost jeho stranický kolega Martin Baxa. „Z toho, jak nahodile, populisticky a amatérsky rozhoduje vláda o epidemiologických opatřeních, mi běhá mráz po zádech,“ dodal však na Twitteru.



„Selský rozum někdy zvítězí i na ministerstvu zdravotnictví... Jen my ostatní musíme hlasitě zakřičet, pak se vzbudí a lekne ⁦Andrej Babiš a zadupe na Adama Vojtěcha. Prostě cirkus!“ míní místopředseda STAN Petr Gazdík.

Podle místopředsedy STAN pokračuje vláda zmatku a chaosu. „Pravidla pro roušky se opět mění. Čekám, že tímhle tempem nám tu od zítřka zavedou jako úřední jazyk švédštinu a příští týden platíme zimbabwským dolarem. Ale nebojte, příští pátek to zase zruší. Nemohli bychom už zase stát řídit jako stát?“ ptá se na Twitteru.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že chaos v počátcích epidemie v březnu byl ještě ospravedlnitelný, v srpnu po šesti měsících však jde už jen o totální „nekompetenci nemehel“.



„Do 1. září zbývá ještě deset dní, tedy dost času na to, aby opatření vláda ještě několikrát změnila. Tímto neuvěřitelným chaosem nejenže demonstruje svoji absolutní nekompetenci, ale i riskuje důvěru lidí v přijímaná opatření,“ uvedla. Podle Adamové je totiž těžké se vůbec vyznat v tom, co platí. „Takže nebudu vůbec překvapena, když lidé nakonec i opatření, která by smysl měla, nebudou chtít dodržovat,“ dodala.

Šéf resortu vnitra a koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že koronavirová opatření jsou plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví, které by mělo být schopné svůj postup odůvodnit.



Reakci na Twitteru přidal i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Ministr Vojtěch mění opatření, která v pondělí a ve středu s velkou slávou ohlašoval na tiskovkách. Ukazuje se, že vláda nemá žádný plán a nebyla schopna ani využít návrhy, které jsme jí naservírovali až pod nos,“ napsal.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury čtvrteční jednání udělalo z prevence proti koronaviru „naprostou šarádu“. „Ukázalo, že nerozhodují odborníci, ale je to politická hra na účet občanů,“ myslí si. Dodal, že výsledkem „této blamáže“ by mělo být přijetí odpovědnosti konkrétních vládních představitelů.