PŘEHLEDNĚ: Změny v nařízeních od 1. září. Kde musíte nosit roušku?

1 Kde jsou roušky povinné od 1. září?

Plošně bude nošení roušek povinné v hromadné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Nutná bude odpovídající ochrana úst a nosu také u říjnových krajských a senátních voleb. Další změnou je povinnost nosit roušky na vnitřních akcích až od hranice stovky lidí. Platit ale budou pro divadla, kina nebo kostely. Původně měly být povinné bez ohledu na počet návštěvníků.



2 Kde naopak nově povinné nejsou?

Největší změna z nového čtvrtečního nařízení se týká otázky škol. Roušky v nich budou od září povinné jen tehdy, pokud se zhorší situace. Opatření se bude vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí covid-19.

Podle nového nařízení zároveň lidé nebudou muset roušku nasadit v restauracích a hospodách. Tady měli původně všichni nosit roušku při pohybu po místnosti, ne při konzumaci. Povinné měly být pro personál. Rouškám se nově vyhneme také ve službách – například v kadeřnictvích.

3 Pro koho platí výjimka?

Stále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu a v dalších indikovaných případech, které stanovuje mimořádné opatření. Výjimku mají i řidiči veřejné dopravy za předpokladu, že nepřicházejí do styku s cestujícími při odbavení. Bez roušky mohou být třeba i sportovci při tréninku a zápasu, snoubenci při obřadu či lidé v plaveckém bazénu.