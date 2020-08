Hrozný chaos. Zástupci škol kritizují vládu, i když odvolání roušek vítají

„Já osobně to vítám, nevím, jak někteří kolegové, ale já si myslím, že pokud to mělo ve třídách nebýt a na chodbách být a v jídelně nebýt a podobně, tak to jednak pro malé děti bylo náročné a jednak možná i zbytečné,“ řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Dodala, že se jí nelíbí to, že se opatření rychle mění. „Je to zmatek,“ zhodnotila.



Podobně jako Schejbalová se vyjádřil také předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Je to chaotické měnit během pár dnů, ale vítáme to,“ řekl. Pro školy to podle něj bude zjednodušení.



V pondělí oznámil, v úterý upřesnil, ve čtvrtek zrušil

Povinnost nošení roušek ve školách od nového školního roku oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí. Ve středu jeho úřad vydal mimořádné opatření, ve kterém ji upřesnil.

Povinnost se neměla vztahovat na speciální a mateřské školy. V ostatních měla platit ve společných prostorech. Výjimka měla platit ještě pro tělocvik a stravování ve školní jídelně.



Ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr oznámil, že se roušky ve školách budou vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy covidem-19.

Předseda asociace ředitelů škol Černý poznamenal, že doufá v to, že kvůli nezavedení plošné povinnosti nošení roušek se po školách nebude vyžadovat zavedení jiných nových hygienických opatření.

Čtvrteční rozhodnutí ministerstva zdravotnictví přivítal i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Předchozí oznámení o rozhodnutí povinnosti nošení roušek od 1. září označil za přehnaně opatrné. Podle něj je ale jasné, že vše bude záležet na vývoji epidemické situace a že se situace může rychle změnit.

Zvítězil zdravý rozum, oddechla si ředitelka

Školám podle Zajíček rychlá změna v pokynech nyní potíže nezpůsobí. Uvedl, že chápe, že je v současnosti rozhodování odborníků složité. „Vzhledem k tomu, že je ještě poměrně daleko do začátku školního roku, tak si myslím, že to není problém, protože si nemyslím, že někdo ze dne na den začal reagovat a shánět rezervní roušky,“ uzavřel.

Podle zástupkyně ředitele ZŠ Habrmanova v Hradci Králové Jany Odstrčilové zvítězil zdravý rozum. „Oddechla jsem si. S těmi rouškami jsem si to totiž příliš nedovedla představit. Jak zajistit, kam si děti odloží roušku, aby to bylo hygienické?“ řekla ČTK. „Připadá mi to jako hrozný chaos,“ komentovala změnu pravidel během jednoho týdne.

Ředitel ZŠ Svažná v Brně Petr Punčochář změnu uvítal. „Lidé už si začali dělat legraci z toho, kdy bude muset dítě roušku mít, a kdy ne. Bylo až směšné, kolikrát by si ji muselo nasadit a sundat. To už by rušilo veškerou tu hygienu. Pro školy je to úleva organizačně i pocitově,“ řekl.