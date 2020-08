Vojtěch jde na kobereček. Babišovi vadí nová pravidla pro nošení roušek

Vojtěch mu to spolu s epidemiology bude muset odpoledne vysvětlovat. „Jsem trošku v šoku, co z ministerstva vypadlo. Vůbec se mi to nelíbí,“ řekl Babiš.

Zavedení povinnosti nošení roušek ve veškeré veřejné dopravě, sociálních zařízeních či nemocnicích je podle premiéra správně. „Ale potom je otázka dalších věcí, které jsou tam navrženy. Tam si myslím, že je potřeba se o tom ještě bavit,“ uvedl. Má třeba i výhrady k tomu, že žáci mají nosit roušky na chodbách ve škole, zatímco ve třídách je nosit nemusejí.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo lidem od září zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách, z tohoto pravidla jsou Vojtěchovými nařízeními stanoveny různé výjimky. Roušky nemusí nosit děti mladší dvou let, sportovci v tělocvičnách a fitness centrech nebo ve vnitřních koupalištích a saunách. Výjimku dostali také moderátoři při práci či umělci při představení.

Mít zakrytá ústa a nos bude od září nutné ve všech obchodech, úřadech, poštách, obchodních centrech nebo v provozovnách poskytujících služby, jako je kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Povinné budou i v kinech, koncertních sálech a divadlech.

Maximální ochrana zranitelných?

„Naším cílem je tímto preventivním opatřením maximálně ochránit zranitelné občany, jako jsou senioři či nemocní. Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby zahrnovala místa, kde lze předpokládat vyšší riziko nákazy. Často se jedná o veřejné prostory, ve kterých nelze zajistit udržování dostatečného rozestupu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Provozovatelé divadel chtějí, aby divadelníci podobně jako sportovci získali možnost vyhnout se karanténě, pokud kolegové nakaženého herce absolvují testy s negativním výsledkem. Ve středu o tom jednali s Babišem. Premiér jim podle Oldřicha Lichtenberga z Divadla Broadway slíbil zmírnit pravidla tak, aby nemoc jednoho pendlujícího herce nezastavila činnost několika scén. sklízí kritiku opozice a na sociálních sítích také řady občanů.

Počínání vlády kritizoval šéf ve Sněmovně nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala. „Andrej Babiš prý nerozumí některým výjimkám a nařízením ohledně nošení roušek. My zase nerozumíme premiérovi, že není schopen normálně vládnout a komunikovat se svým ministrem,“ napsal na Twitteru Fiala.