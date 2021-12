Babiše čeká rozhodnutí, zda se utká o Hrad. ODS obhajuje křeslo šéfa Senátu

Sám Babiš volí při otázkách novinářů, zda bude kandidovat na pozici hlavy státu, většinou vyhýbavá vyjádření.

„Pokud bych měl kandidovat na prezidenta, musela by se s tím nejprve ztotožnit rodina. Zatím to tak není,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz šéf hnutí ANO v polovině prosince, v době nástupu nové vlády pěti stran vedené Petrem Fialou.

Babiš tvrdí, že se jeho rodina nikdy neztotožnila s tím, že šel do politiky.

Krátce před tím přitom vůbec poprvé řekl, za jakých podmínek by mohl na prezidenta kandidovat. „Všichni se na to ptají. Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat petiční archy a posbírali by dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme,“ prohlásil Babiš. A pak se jeden dobrovolník našel. A podpisy už sbírá.

Babiš, Pavel, Nerudová...

Podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuna je bývalý premiér dlouhodobě hlavním favoritem příští prezidentské volby. Momentálně s kursem 2,9:1.

Bookmakeři odhadují, že jeho největším soupeřem může být armádní generál ve výslužbě a dříve předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel (kurs 3,25:1). Další šance podle sázkové kanceláře mají rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová (8,5:1) a ministr vnitra a Vít Rakušan (rovněž 8,5:1). Šéf STAN ovšem již kandidaturu na Hrad odmítl.

Zvažují ji ale i třeba bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

Výsledek prezidentské volby významně ovlivní to, zda se vládní koalice dohodne na kandidátovi, kterého bude společně podporovat a který by měl reálnou šanci porazit Babiše.

Křeslo šéfa Senátu bude hájit Vystrčil, vzdá post místopředsedy ODS

Pro politické strany budou další významnou událostí roku 2022 podzimní senátní a komunální volby.

Očekává se, zda se po nich ke kandidatuře na Hrad odhodlá také současný šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS.

Na podzim ho čeká obhajoba senátního křesla na Jihlavsku a rozhodl se, že už nebude obhajovat křeslo místopředsedy ODS. „Moje rozhodnutí nekandidovat na místopředsedu ODS nesouvisí s tím, že za rok a něco bude konec volebního období současného prezidenta,“ řekl k tomu Vystrčil.

Strany vládní koalice – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice Spolu), Piráti a STAN – mají v horní komoře parlamentu drtivou většinu. Senátoři dosud vládních stran ANO a ČSSD mají v Senátu společný klub, který má nyní pouhých devět členů.

Sociální demokraté, kteří v říjnu vypadli ze Sněmovny, budou obhajovat dvě ze tří křesel v horní komoře parlamentu, a pokusí se zastavit svůj politický propad z vrcholu do bezvýznamnosti v komunálních volbách. Pomoci jim k tomu má nové vedení strany, v němž jsou nyní politici dosud úspěšní ve svých obcích (Michal Šmarda v Novém Městě na Moravě, Igor Bruzl v Bohumíně) a jediný hejtman za ČSSD Martin Netolický (na Pardubicku).

Po úspěchu koalice Spolu ve volbách do Sněmovny je pravděpodobné, že ODS, lidovci a TOP 09 vsadí i ve volbách v příštím roce na spolupráci v co největším množství senátních obvodů.

Pro Piráty, kteří ze spolupráce se STAN ve volbách do Sněmovny vytěžil mnohem méně, než čekali, budou prestižní hlavně volby v Praze, kde se pokusí uhájit pozice primátor Zdeněk Hřib.

Právě Piráti budou také jednou z parlamentních stran, které čeká v roce 2022 volba nového vedení. Již 8. ledna a současný předseda Ivan Bartoš bude mít několik vyzyvatelů, mimo jiné senátora Lukáše Wagenknechta. Zato není pochyb, že na kongresu ODS hravě obhájí pozici šéfa strany premiér Petr Fiala, na volebním sněmu ANO Andrej Babiš a na sjezdu lidovců ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Předsednictví v EU: snaha o co nejvýhodnější konečnou podobu Green Dealu

Vládu Petra Fialy pak v roce 2022 čeká boj s epidemií koronaviru, s rostoucí inflací a také hledání řešení kvůli dramaticky rostoucím cenám plynu a elektřiny.

V druhé polovině příštího roku bude Česko předsedat Evropské unii. „České předsednictví v Evropské unii vnímám jako ideální příležitost prosadit naše zájmy na unijní úrovni. V první řadě chci ve prospěch České republiky vyjednat co nejvýhodnější konečnou podobu evropského Green Dealu. Jde o velkou šanci modernizovat tuzemský průmysl a já udělám maximum pro to, abychom ji využili co nejlépe,“ uvedl nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.