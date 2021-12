Hřiba chce porazit místostarostka. Vyčetla mu odcizení od problémů Pražanů

„Nepodařilo se nám jej vyvrátit a bylo to použito i v parlamentních volbách. Cílem mé kandidatury není upozorňovat na chyby, ale nabídnout novou energii, sebereflexi a bližší přístup ke každodenním problémům Pražanů,“ uvedla zástupkyně starosty Prahy 10 Jana Komrsková při diskusi v pirátském fóru.

V její prospěch se vzdal před rozhodujícím hlasování výběru lídra kandidátky Pirátů Jiří Brůžek. „Nemohu pokračovat do dalšího kola volby. Činím tak po pečlivém zvážení situace, kdy by došlo k rozmělnění Vašich hlasů pro mě a pro Janu, což by nakonec šlo proti našemu společnému přesvědčení, že změna je potřebná,“ uvedl.

V prvním kole volby dostal současný primátor Prahy Hřib 143 hlasů, Komrsková 109 hlasů a Brůžek 98 hlasů. Čtvrtá kandidátka, ředitelka neziskové organizace Fokus Praha Magdalena Opletalová, dostala 89 hlasů a nepostoupila do druhého kola.

Výsledek prvního kola i aktuální vyjádření Brůžka naznačují, že Hřibova pozice není zcela pevná. Piráti mohou hlasovat online do 22 hodin a nejpozději do hodiny poté bude znám konečný výsledek.

Podařilo se nám v Praze vytvořit stabilní prostředí, kde se nekrade, tvrdí Hřib

„Po letech chaosu a nestability se nám podařilo vytvořit v Praze stabilní prostředí, kde se nekrade a pokročilo se v klíčových infrastrukturních projektech,“ tvrdí Hřib a jako příklady uvedl začátek výstavby metra D, přípravu městského okruhu a tramvajové tratě.

„Jako první primátor hlavního města v Evropě jsem nařídil nošení roušek v metru a ostatních vozech MHD a následně i ve všech vnitřních veřejných prostorech. Teprve pak to od nás okopírovala vláda,“ napsal také Hřib Pirátům, kteří rozhodují, zda mu dají novou šanci, či vsadí na novou tvář.

„Nepotopitelná“ loď Pirátů dostala několik zásahů pod čarou ponoru, míní Komrsková

„Po parlamentních volbách v roce 2017 jsme všichni pluli na vlně úspěchu. Neustále rostoucí preference Pirátské strany v mnohých členech vyvolaly pocit, že se nalodili na nepotopitelnou loď, která je bezpečně a elegantně doveze k funkcím a vlivu. Studenou sprchou pak bylo několik zásahů pod čarou ponoru, které jsme obdrželi v posledních měsících,“ vidí situaci Pirátů trochu jinak Komrsková.

Chce prosadit užší spolupráci na místních projektech občanské vybavenosti, školství, bydlení, veřejného prostoru, dětských hřišť a dopravy. „Je nutné si uvědomit, že Pražané nežijí na Mariánském náměstí, ale v jednotlivých městských částech,“ uvedla Hřibova soupeřka Jana Komrsková.

Komunální volby se budou konat příští rok na podzim. Piráti v těch posledních získali zhruba 17 procent hlasů, 13 křesel v 65členném městském zastupitelstvu a v koalici s Prahou Sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) i místo primátora.