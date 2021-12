Začal sběr podpisů za Babišův boj o Hrad. První výstřel, říká autor petice

Bezpečnostní analytik Ondra označil petici za zahájení iniciativy, na jejímž konci by měla být Babišova kandidatura na Hrad. „Je to spontánní občanská iniciativa, líbilo by se mi, kdyby Babiš kandidoval,“ řekl na dotaz portálu iDNES.cz.

Stánek podle něj zatím přilákal dost lidí, podepisovali většinou důchodci. „Za 2,5 hodiny máme asi 150 podpisů, což mě překvapilo,“ uvedl Ondra. Na místě kromě petice propagovali i Babišovu nejnovější knihu.

Podle svých slov není Ondra členem žádné politické strany, pouze se věnuje filantropii. „Je to takový první výstřel, i když se to zdá daleko, tak rok a půl je krátká doba a může se stát cokoliv, když přihlédneme třeba na současný stav prezidenta Zemana,“ doplnil. Také prozradil, že při posledních prezidentských volbách pomáhal v kampani Jiřího Drahoše.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o reakci na vznik petice i expremiéra Babiše, zatím neodpověděl.

Předseda hnutí ANO čelil otázkám na kandidaturu v posledních měsících opakovaně, pravidelně tuto možnost odmítal. Až koncem listopadu uvedl podmínky, za nichž by se mohl o vedení země ucházet.

„Všichni se na to ptají. Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat petiční archy a posbírali by dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme, teďka to fakt není téma,“ prohlásil Babiš. Právě toto prohlášení bylo impulsem pro Ondru, aby dal dohromady tým a začal sbírat podpisy.

Podmínkou kandidatury na prezidenta jsou podpisy nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně alespoň 50 tisíc občanů, kteří podepíší petici.

Babišovo hnutí ANO má 72 poslanců, takže by hravě získal potřebný počet podpisů členů dolní komory, ale svým vyjádřením naznačil, že před kandidaturou by nejprve mobilizoval své příznivce.

„Vím, že disponuje podporou potřebného počtu poslanců, ale prohlásil, že by kandidoval, pokud bude iniciativa od lidí. Když vidíme, kolik lidí volilo Babiše v parlamentních volbách, tak si myslím, že těch 50 tisíc podpisů je reálných,“ míní Miloslav Ondra.

Současným cílem je podle něj zmobilizovat Babišovy příznivce. „Když bude zájemců hodně, tak se učiní další kroky. Ale to bude už asi politická věc,“ přemítal autor petice.

Podpis u stánku či z domova

Jeho stánek na Andělu je momentálně jediný, v nejbližších týdnech však chystá rozšíření do dalších měst v republice, stánků by měla být padesátka. „Začneme velkými městy, po Praze připravujeme Brno, Plzeň,“ řekl Ondra.

„Ale petice už jede naplno i formou internetu. Lidem z malých měst ji posíláme mailem, oni ji vyplní se všemi náležitostmi a vrátí poštou,“ popsal.

Mezi osobnostmi, které se zmiňují v souvislosti s nejbližším bojem o Hrad, vyčnívá kromě Babiše například generál Petr Pavel, neúspěšný kandidát z poslední volby a současný senátor Drahoš či senátorka Miroslava Němcová.

Pokud by se volba odehrála nyní, na druhé kolo (kam postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů) by měli největší teoretickou šanci právě dosluhující premiér Babiš a generál Pavel. Ukázal to průzkum MF DNES.