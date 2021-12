Babiš: Na Radě EU se občas řekly věci, které veřejnost nemá vědět

Co se týče prosazení podpory jádra, odjíždíte ze summitu s prázdnou. Očekával jste, že vaše poslední zahraniční cesta skončí takto?

Já jsem si myslel, že by bylo nejvhodnější, aby na té Radě už byl nový premiér. Když jsem v roce 2017 nastupoval, hned jsem usiloval o to, abych jel. Vláda byla tehdy jmenována 13. prosince a o den později jsem už letěl na Evropskou radu. Je to nejdůležitější místo pro premiéra, může tam velice konkrétně prosazovat české zájmy.

Myslíte si, že kdyby dnes (na čtvrtečním summitu Evropské rady, pozn. red.) už na vašem místě seděl Petr Fiala, byl by v unijním vyjednávání úspěšnější?

Dnes by úspěšnější určitě nebyl. Já jsem tam přece jenom seděl čtyři roky, znám ostatní premiéry a s mnohými mám přátelský vztah. Takže je dobře, že jsem tam byl já. Pro nového premiéra je potřeba se nejprve naučit vztahy, pochopit mechanismy.

S kým z evropských lídrů jste měl nejbližší vztah?

Přátelské vztahy mám s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, vedle kterého jsem na Evropské radě seděl. Dobrý vztah máme i s lucemburským premiérem, i když máme úplně jiné názory na jádro. Snažil jsem se ale mít dobré vztahy se všemi.

Myslíte si, že Petr Fiala bude tíhnout ke stejným lidem jako vy?

To nevím, neumím to posoudit.

Hovoříte anglicky i francouzsky. Jakým jazykem jste mluvil na jednáních, měnil jste je v závislosti na situaci?

Když se v Radě řešily nějaké vypjatější věci, tak jsem mluvil francouzsky. Francouzsky tam ostatně mluví plno premiérů, celý Benelux. Ve francouzštině jsem míval projevy bez podkladů, v oficiálních projevech jsem hovořil anglicky. Když v Evropské radě ještě byla německá kancléřka Angela Merkelová nebo rakouský kancléř Sebastian Kurz, mluvil jsem s nimi německy.

Jak se liší atmosféra na jednáních Evropské rady oproti zasedáním, které znáte z české Sněmovny?

Je to úplně něco jiného. Na Radě jsme zažili různé situace a bojovali za různé věci. Ať už to bylo proti kvótám, ilegální migraci nebo za to, abychom měli uznané jádro. Dnešní debata s novými kancléři Německa a Rakouska nebyla úplně příjemná. Jim se nelíbí, že my chceme jádro. Ale nebrání jim to v tom, aby si patnáct procent spotřeby elektřiny brali z toho našeho. Jednoznačně máme mít možnost si sami vybrat, nikdo nám nemá diktovat, jaký máme mít energetický mix.

Máte na zasedání na evropské půdě nějaké osobní vzpomínky?

Mám, za dveřmi mluvíme různě a jde o záležitosti, které se ani moc nepublikují. Občas se řeknou věci, které by se veřejnost neměla ani dozvědět.

Jaké třeba?

To nemohu říct, to nejde. Debaty zkrátka občas bývají vypjaté.

Rodina nechce, abych byl prezident

Pátek je vaším posledním premiérským dnem, funkci předáte Petru Fialovi. Jaké máte další plány?

Začalo to brzkým vstáváním, pak v sedm radou a v osm vládou. Potom jsem měl nějaké schůzky a setkání s našimi lidmi z vlády, měli jsme i rozlučku.

Plánujete se vrátit jako prezident?

Pokud bych měl kandidovat na prezidenta, musela by se s tím nejprve ztotožnit rodina. Zatím to tak není. Nemám ani čas se k tomu vyjádřit, když se mě na to každý ptá.

Proč rodina nesouhlasí s vaší případnou kandidaturou na prezidenta? Máte za sebou čtyři roky ve funkci premiéra.

Rodina se nikdy neztotožnila s tím, že jsem šel do politiky. Stále mi to zazlívají a považují to za chybu. Zkrátka za to nejsou rádi.

A vy to za chybu nepovažujete?

To je těžká otázka. Má to samozřejmě plno negativ, ale zároveň jsme udělali spoustu věcí. To musí posoudit jiní postupem času.