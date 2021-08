Ceny bytů rekordně rostou, půl platu jde na splátky. Politici slibují zlepšení

Vlastnictví bytu se pro stále větší skupinu stává nedostupnou záležitostí. Zájem o nákup nemovitostí je však současně rekordní. Jen v Praze se od dubna do června prodalo zhruba 2 500 bytů, což je nejvíce v historii. Se vzrůstajícím zájmem rostou i ceny. Nejen v Praze, ale po celé republice. „Za devatenáct let práce v oboru jsem neviděl takový meziroční nárůst cen jako za posledních dvanáct měsíců,“ řekl Michal Pich z realitního serveru Realityčechy.cz. Aby si dnes mohl průměrný Čech dovolit koupit byt o velikosti 2+1 ze svého, musel by sedm a půl roku celý svůj plat odkládat stranou.