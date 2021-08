Praha dál šroubuje ceny bytů. Zájemci o koupi si připlatí o čtvrtinu

Ještě nedávno by si za měsíční nájem majitelé bytu ve starším předrevolučním panelovém domě v mladoboleslavské ulici Na Radouči řekli maximálně o 10 až 12 tisíc korun. „O víkendu na Facebooku vyskočil inzerát s nabídkou pronájmu bytu 3+1 v této lokalitě za 20 tisíc korun měsíčně plus energie,“ nestačí se divit Pavel Hanák, který se do Mladé Boleslavi stěhuje za prací z Ostravska a hledá vlastní bydlení. „Za byt bych tak platil dvě třetiny mého čistého příjmu, to je šílené,“ přidává pocity marnosti.