Ceny bytů ještě porostou. Za 10 let budou dvojnásobné, říká analytik

Růst cen nemovitostí bude v ČR i nadále pokračovat. Nezastavila jej ani ekonomická krize v souvislosti s pandemií koronaviru. Analytik v oboru stavebnictví a nemovitostí společnosti Deloitte Petr Hána v Rozstřelu řekl, že do deseti let by se mohly cenu bytů v Česku dokonce zdvojnásobit.