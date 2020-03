Kupujete nový byt? Hypotéka od developera může být výhodnější

Podle výzkumu společnosti CEEC Research zprostředkování financování nákupů bytů nabízí tři čtvrtiny developerů. Nejčastěji jde o finanční poradenství, dojednání nižších úrokových sazeb u hypotečních úvěrů, případně i o krytí u hypotečních úvěrů.

„Developeři mají smlouvy přímo s bankami nebo s různými zprostředkovateli, kteří mají přístup k výhodnějším hypotečním sazbám, protože ročně sjednávají hypotéky ve vysokých počtech,“ vysvětluje analytička hypotečního trhu skupiny Partners Lucie Drásalová. Podle ní sazby u takto sjednaných hypoték bývají nižší o desetiny procenta, ale situace se liší v závislosti na konkrétních podmínkách klienta i na půjčované částce, nelze tedy paušálně určit její výši.

„Kupující by určitě neměli tuto nabídku odmítat. Řada developerů spolupracuje s bankami již na úvěrování svých staveb a součástí jejich dohod bývá i následná nabídka hypoték pro byty, které v rámci svých projektů prodávají,“ dodává Lucie Drásalová.

Developeři pomohou i s financováním

Nabídka developerů se však neomezuje jen na zprostředkování hypotéčního úvěru. Běžné je, že svým klientům pomohou i s jejich vlastním financováním nákupu nového bytu.

„Někteří developeři skrze své zprostředkovatele nebo banky poskytují neúčelové půjčky. Běžnou praxí je také navýšení hypotečního úvěru o takzvanou neúčelovou část, která pokryje část vlastních zdrojů. Kupující se nikdy nevyhne situaci, kdy by nemusel vlastní zdroje investovat, ale investuje je v menším procentuálním objemu,“ vysvětluje Michal Vacek, ředitel výzkumné agentury společnosti CEEC Research, která průzkum na téma hypotéky a developeři realizovala. Výhodou podle něj může být, že většina developerů rozděluje platby za nový byt do několika částí. Vlastní zdroje tedy klient může uvolňovat do nákupu nemovitosti postupně.

Běžný splátkový kalendář u developerů představuje první záloha ve formě rezervačního poplatku. V řádu několika desítek tisíc korun, například 50 tisíc korun. Další záloha pak bývá ve výši nižších desítek procent ceny nemovitosti snížené o rezervační poplatek. Třetí dosahuje cca půlky z ceny nemovitosti. Následuje čtvrtá nebo i pátá záloha, kdy každá z nich je znovu v řádu několika desítek procent z ceny a poté konečný doplatek. Ten se většinou hradí do několika týdnů od vydání kolaudačního souhlasu.

Podmínky pro získání hypotéky dál trvají

Skutečnost, že developeři mohou pomoci s výhodnějším financováním nákupu bytu na hypotéku, ale neznamená, že na hypotéku dosáhne i ten, kdo nesplní podmínky dané Českou národní bankou.

„Stále platí, že žadatel o hypotéku musí mít deset až dvacet procent ceny nemovitosti ve vlastních zdrojích. A hypotéku získá pouze tehdy, když jeho celkové měsíční úvěrové zatížení nepřesáhne 45 % čistého měsíčního příjmu a současně celková výše zadlužení nebude vyšší než devítinásobek jeho čistého ročního příjmu,“ upřesňuje Lucie Drásalová. Celkovým úvěrovým zatížením jsou přitom míněny všechny úvěry, které již žadatel o hypotéku splácí či je má i jen sjednané, jako je třeba kontokorent, plus hypotéční splátka.