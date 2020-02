Jasný vzkaz premiérovi i prezidentovi, opozice vítá rozhodnutí o lex Babiš

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by si měl politik vybrat, zda chce podnikat, či být veřejným činitelem. „Zákon o střetu zájmu není žádný lex Babiš, zároveň Ústavní soud upozornil na právo EU dohlížet na národní úroveň v případě podezření na střet zájmu. Politik by si měl vybrat, zda chce podnikat, či dělat vysoce postavenou funkci. Věřím, že i EU dojde k brzkému závěru,“ napsal na svém Twitteru.

„Piráti již několikrát vyzvali české úřady, aby dodržovaly české a evropské předpisy ke střetu zájmů. Apeluji znovu na úřady a premiéra Babiše, aby se konečně začali řídit nejenom zákonem o střetu zájmů ve světle nálezu Ústavního soudu, ale i evropským finančním nařízením. Neexistuje jediné nezávislé stanovisko, které by jakkoliv obhájilo absurdní postoj premiéra Babiše a jeho vládní party,” okomentoval závěry soudu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Jsem rád, že se znovu ukázalo, že Ústavní soud postupuje nezávisle a nestranně na politické moci. Že je A. Babiš ve střetu zájmů musí být zřejmé i jeho největším podporovatelům. Jediným prostředkem, jak ho tohoto střetu zbavit, je porazit ho ve volbách a odstavit od rozhodování,“ uvedl na svém Twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Jsem rád, že se znovu ukázalo, že @usoud_official postupuje nezávisle a nestranně na politické moci. Že je A.Babiš ve střetu zájmů musí být zřejmé i jeho největším podporovatelům.Jediným prostředkem, jak ho tohoto střetu zbavit, je porazit ho ve volbách a odstavit od rozhodování. odpovědětretweetoblíbit

„Nejtrapnější na tom je, že to vůbec bylo nutné psát do zákona. Až do příchodu Andreje Babiše respektovali všichni členové vlády nepsaný princip, že nemohou sami rozhodovat o dotacích a zakázkách pro sebe. Premiérovi je ale tahle samozřejmá zásada cizí,“ uvedl Miroslav Kalousek.

„Každý má nezpochybnitelné právo podnikat i pobírat dotace, ale pouze za dozoru nezávislých úřadů. Proto je to neslučitelné s funkcí premiéra. Ať jste Andrej nebo Petr,“ napsala na Twitteru šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Adamová (Twitter) @market_a Ústavní soudce Stanislav Balík: „Když chce být někdo soudce, nemůže být z podstaty věci současně advokát.” Každý má nezpochybnitelné právo podnikat i pobírat dotace, ale pouze za dozoru nezávislých úřadů. Proto je to neslučitelné s funkcí premiéra. Ať jste Andrej nebo Petr. 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Veškeré prezidentovy námitky soud uznal nedůvodnými. Zeman spolu s některými poslanci chtěl pomoci svému spojenci Babišovi, a uvolnit mu ruce ve sporech s Evropskou unií. Dnes se jasně ukázalo, že míchat politiku a byznys není dobré, obzvlášť ve chvílích, kdy mohu své podnikání díky politice ovlivnit. Přesně to Andrej Babiš mohl dělat a dělá. Pokud by Lex Babiš padl, měl by jistě snazší pozici,“ komentoval rozhodnutí Ústavního soudu předseda STAN Vít Rakušan.



„Ústavní soud dnes vyslal jasný vzkaz prezidentovi i premiérovi, že člen vlády je povinen respektovat zpřísněná pravidla střetu zájmů a že tento zákonný rámec je v souladu s naší Ústavou. Jde také o zřetelný signál do Evropy, protože Evropská komise rozhodla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů právě i s odkazem na český zákon, který drtivě obstál v rozhodování českých ústavních soudců,“ upozornil europoslanec Stanislav Polčák.

„Ústavní soud potvrdil ústavnost principu, že politik by neměl ve své funkci přihrávat miliardy z dotací, u kterých je ve střetu zájmů. Je smutné, že takové praktiky podporuje prezident republiky a někteří poslanci, kteří zjevně makají v zájmu holdingu a jeho skutečného majitele,“ uvedl senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) s poukazem na premiéra Andreje Babiše (ANO), který kvůli zákonu vložil holding Agrofert do svěřenských fondů.



Lukáš Wagenknecht (Twitter) @WagenknechtLuk ústavní soud potvrdil ústavnost principu, že politik by neměl ve své funkci přihrávat miliardy z dotací, u kterých je ve střetu zájmů, je smutné, že takové praktiky podporuje prezident republiky a někteří poslanci, kteří zjevně makají v zájmu holdingu a jeho skutečného majitele https://t.co/DRLpJMEzFy 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Ústavní soud v úterý zamítl návrh prezidenta Miloše Zemana a skupiny poslanců, převážně z hnutí ANO, na zrušení části zákona, která zakazovala členům vlády vydávat periodický tisk a omezovala přístup jimi vlastněným firmám k veřejným zakázkám. Premiér Andrej Babiš uvedl, že rozhodnutí ÚS respektuje.