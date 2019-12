Zeman urgoval u šéfa Ústavního soudu. Chtěl, aby rozhodl ve věci lex Babiš

„Prezident republiky se mě několikrát dotazoval, kdy ve věci Ústavní soud rozhodne, přičemž zdůrazňoval, že ho nezajímá, jak rozhodneme, ale kdy rozhodneme,“ uvedl Rychetský pro iROZHLAS.cz.



Zemanova ústavní stížnost se týká novely zákona známé jako takzvaný „lex Babiš“. V pořadu televize Barrandov si prezident již dříve stěžoval, že její vyřízení trvá dlouho, naposledy pomalost soudního aparátu kritizoval minulý týden.

Podle Rychetského Zeman rozhodnutí jen „osobně urgoval“, a to při „náhodných setkáních“. Neměl tedy přímo doporučovat, jak by měl soud rozhodnout.

Není to však poprvé, co Zeman čelí kritice kvůli snaze zasahovat do rozhodnutí soudců. Hradní kancléř Vratislav Mynář se měl v jeho zastoupení opakovaně sejít s vysoce postavenými soudci, případem se zabývali vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Hrad tehdy jakýkoliv nátlak popřel, obdobně reagoval i nyní. „Kde vůbec berete tu neskutečnou drzost konstruovat lživý příběh o tlaku na Ústavní soud?“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Upozornil přitom na fakt, že Zeman kritizoval dobu rozhodování již delší dobu, a to i veřejně.

Že rozhodnutí trvá delší dobu, než by chtěl, v minulosti připustil i Rychetský. Soud čeká na závěr soudního zpravodaje, řekl na konci listopadu pro Český rozhlas Plus.

Zákon „lex Babiš“ zakazuje členům vlády vlastnictví médií. Jejich firmy se také nesmí ucházet o veřejné zakázky, dotace či investiční pobídky. Podle auditu Evropské komise Babiš tento zákon porušuje, Česko tak má vracet dotace za 235 milionů korun.