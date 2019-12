Neproplatíme Česku nic, co zavání Agrofertem. Audit mluví o čtvrt miliardě

Původní návrh auditní zprávy z letošního jara hovořil o vrácení celkem 450 milionů korun, i jeho součástí byla stoprocentní korekce na dotace Agrofertu ve stejném objemu jako nyní.



Podle serveru je konečné znění auditu ve velké míře shodné s předběžnou verzí a EK odmítla drtivou většinu připomínek, které Česko vůči původnímu návrhu vzneslo. „Je tam uvedena stoprocentní korekce kvůli střetu zájmů. Další částky se týkají chybných dotací například pro Lovochemii, lihovarnický podnik Ethanol Energy a Cereu a slavnou inovační linku na toastový chleba Penam,“ citoval server zdroj obeznámený s auditem.

Předběžný návrh auditu hovořil o tom, že by Česko mělo kvůli premiérovu střetu zájmů vracet 450 milionů korun vyplacených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu.

Tato suma měla zahrnovat všechny dotace určené pro Agrofert od 9. února 2017, kdy Babiš vložil Agrofert do svěřenských fondů, a dále peníze poskytnuté na projekty Agrofertu, u kterých byla prokázána velká chybovost.



Důvěrná zpráva

Konečnou verzi auditu odeslala EK do Česka minulý týden. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) odmítla obsah zprávy zveřejnit, podle ní ho komise označila jako důvěrný.

„Dokument má být zachován jako důvěrný do té doby, než budou ukončeny všechny navazující procedury,“ popsala. Až budou všechny procesy ukončeny, pak teprve budou moci úředníci podle Dostálové dokument zveřejnit. Evropská komise nyní podle Dostálové vyzývá Českou republiku k tomu, aby se vyjádřila k tomu, zda přijme, či nepřijme její závěry.

Dostálová však nevyloučila možnost, že se Česko bude bránit „až do posledního dechu“. Nevyloučila tak možnost, že celá věc skončí u Soudního dvora EU. „To je legitimní hájení členského státu,“ řekla.

Po zveřejnění auditu volá však řada sněmovních stran. Chce jej projednat na plénu Sněmovny. Na úterní schůzce se na tom dohodli zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Piráti míří až do Bruselu

Piráti navíc podali trestní oznámení kvůli tomu, že české úřady dál vyplácejí dotace holdingu Agrofert i přes podezření, že je premiér ve střetu zájmů. Podle Pirátů se záležitostí zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Audit kromě ministerstva pro místní rozvoj či ministerstva financí obdržela také Praha. Je jedním z připomínkových míst. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro server novinky.cz uvedl, že se v Bruselu zeptá, zda a za jakých podmínek může Praha audit Evropské komise zveřejnit.

„Je pravda, že jedu do Bruselu. Jedu tam primárně na výbor regionů jako delegát, ale při té příležitosti se pokusím zítra setkat s někým, kdo mi řekne, proč by měl být audit důvěrný, protože v průvodním dopise je uvedeno, že audit je finální, a já nevidím důvod, proč by měla být zpráva důvěrná,” řekl Novinkám primátor Hřib. Audit nyní zkoumá i právní odbor magistrátu. Hřib chce vědět, jaké sankce by mi za zveřejnění hrozily.

Andrej Babiš v minulosti opakovaně řekl, že se necítí být ve střetu zájmů. Tvrdil také, že Česko žádné peníze za poskytnuté dotace nebude muset vracet.