Prezidentův kancléř Mynář justici neovlivňoval. Policie ukončila šetření

„Policejní orgán v tuto chvíli dospěl k závěru, že není dáno podezření z trestného činu, respektive že nejsou dány důvody k zahájení úkonů trestného řízení,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

„Neznamená to ale, že ta věc je u konce. Já v současné době přezkoumávám postup policejního orgánu. To znamená, že akceptuji to rozhodnutí, tedy postup policejního orgánu. Pokud budu mít za to, že jsou dány důvodu k zahájení trestního řízení, tak můžu vydat pokyn k zahájení,“ doplnil.

Lelek by chtěl o případu rozhodnout v řádu několika dnů. Na posun v kauze upozornil v pondělí týdeník Respekt. Pokud by Lelek došel k jinému závěru, než policisté, hrozí Mynářovi za ovlivňování soudců podle legislativy až tři roky vězení.

Tři trestní oznámení na Mynáře

Kvůli možnému zasahování do nezávislosti soudců byla na Mynáře podána tři trestní oznámení. První podal senátor Václav Láska (SEN 21), dále také platforma Rekonstrukce státu a jeden občan. Případ si vzala na starost protimafiánská centrála na základě podnětu samotného státního zástupce.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že věc nebude komentovat. Podle Respektu policisté při šetření hovořili s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem a bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou.

Zasahování do nezávislosti soudu - § 335 (1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, b) způsobit značnou škodu, nebo c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu a) opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo b) způsobit škodu velkého rozsahu.

První informace o možných zásazích do nezávislosti soudců se objevily na začátku letošního roku. Poprvé o celé věci informoval týdeník Respekt. O snahách Hradu zasahovat do práce soudů následně otevřeně promluvil bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Podle jeho slov mu prezident Miloš Zeman dával při soukromém rozhovoru najevo, jak má být rozhodnuto v některých sporech, například ohledně nejmenování profesorů.

Zeman následně na rozhovor reagoval slovy, že doporučení není ovlivnění, ale je vyjádřením názoru.

Mynář od samého začátku obvinění odmítá. „Nedávno jeden neobjektivní aktivista napsal, že se snažím ovlivňovat soudce. Jenom blbec rodu novinářského může úmyslně zaměňovat informování soudců o postojích prezidenta s ovlivňováním,“ řekl hradní kancléř Vratislav Mynář ve videu. Uvedl, že na schůzky se soudci chodil s vědomím Miloše Zemana. Dodal, že soudce pouze seznamoval s postoji hlavy státu.

Pro iROZHLAS.cz uvedl, že se k aktuálnímu vývoji celé záležitosti nechce vyjadřovat. „Jsem přesvědčen, že jsem nic nespáchal, proto mě rozhodnutí policie nepřekvapilo. S dalšími komentáři vyčkám na rozhodnutí státního zástupce,“ uvedl v SMS.