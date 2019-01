Zeman mi naznačoval: dám vám funkci, vy mně rozhodnutí, prohlásil Baxa

Sněmovní podvýbor pro justici začal projednávat podezření kolem ovlivňovaní soudců Hradem. Na schůzi dorazili všichni tři pozvaní hosté, prezidentův kancléř Vratislav Mynář, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček.



Podle Baxy Zemanovo působení nabralo na intenzitě v době, kdy se začínaly na Nejvyšším správním soudě řešit personální věci. „Snahou mohlo být dosažení spolehlivých soudců. Prezident mi řekl, že mám pochopit synergii toho, když mě o něco žádá,“ uvedl Baxa.

Prezident Miloš Zeman měl Baxovi říct, že si jej dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu. Vzápětí mu ale řekl, co podle něj udělal Nejvyšší správní soud špatně. „Bylo mi zdůrazněno, že jsem šéf a že to mám zařídit,“ řekl někdejší šéf Nejvyššího správního soudu. Mynář namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn.

Baxa, který o rozhovorech se Zemanem poprvé mluvil v interview pro Deník N ze 17. ledna, řekl, že nechtěl informace zveřejnit dříve, aby nezasahoval do jmenování svého nástupce.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář namítal, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá. „Spíš připomínaly výměnný obchod: ‚Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí‘,“ řekl k prezidentovým vyjádřením Baxa.

Mynář: U znásilnění můžou být více než čtyři oči

„Jsou zkrátka situace, u kterých jsou jen čtyři oči. Třeba u uplácení, u znásilnění. Jsem si toho vědom a to, co říkám, říkám s plnou vahou své odpovědnosti,“ uvedl Baxa. Na to Mynář reagoval, že u znásilnění můžou být i více než čtyři oči. „Třeba když je těch chlapů víc,“ dodal.

„Nikdy jsem se nepasoval do role znalce práva. Na vyslechnutou faktografii se mi špatně reaguje,“ reagoval na slova hradní kancléř Vratislav Mynář. „Mám jednoho šéfa, o všech jednáních byl pan prezident zpraven, o všem jsem informoval svého šéfa,“ dodal.

„Bylo to takové to české buďme na sebe hodní a může to být výhodné pro obě strany,“ sdělil ústavní soudce Šimíček. Podle něj se Mynář setkal kvůli služebnímu zákonu i s dalšími soudci.

Mynář se ke konzultování služebního zákona s více ústavními soudci přiznal. „Informoval jsem více členů Ústavního soudu,“ řekl kancléř. Šimíček řekl, že Zeman si podle Mynáře přál zrušení služebního zákona, nebo alespoň jednoho libovolného ustanovení. „Byla to jednání velmi nevhodná,“ uvedl Šimíček. Ústavní soud zrušení zákona až na jednu větu odmítl.

Justiční skandál

Členové podvýboru rozhodli, že jednání bude otevřené veřejnosti. Schůze podvýborů se obvykle konají za zavřenými dveřmi. Na dnešní jednání dorazili i poslanci, kteří nejsou členy podvýboru. Patřili mezi ně například Marek Benda (ODS), Dominik Feri (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL).



Podle Výborného jsou slova soudce Baxy o opakovaném nátlaku ze strany prezidenta šokující.

„Jsou-li slova doktora Baxy pravdivá, jedná se o justiční skandál, který v novodobé historii českého státu nemá obdoby. Prezident zcela bez ostychu handluje s posty ústavních činitelů. V každé demokratické zemi by takové chování znamenalo odstoupení prezidenta z funkce,“ míní předseda TOP 09 Pospíšil.



O opakovaném Mynářově působení na soudce ve věcech týkajících se Hradu informoval jako první Respekt. Baxa pak pro Deník N uvedl, že mu Mynář dával opakovaně najevo, jak by měl v některých případech rozhodovat.

Padlo trestní oznámení

Kancléř Vratislav Mynář páchá trestnou činnost a hrdě se k tomu hlásí, napsal senátor Václav Láska (SENÁTOR 21) na sociálních sítích. Podal na něj trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zasahování do nezávislosti soudu.



„V posledních dnech jsem měl Déjà vu. Nevěřícně jsem koukal na to, jak kancléř Vratislav Mynář páchá trestnou činnost a hrdě se k tomu hlásí. Tak jsem zase sedl a napsal trestní oznámení. Co bude dál, uvidíme,“ dodal Láska.



„Je nesporné, že v rámci této diskuze Vratislav Mynář prezentoval představu svoji, či Prezidenta České republiky, jak by daný soud měl konkrétní kauzu rozhodnout,“ píše Láska v trestním oznámení s tím, že součástí Mynářova jednání se soudci byl i nátlak na soud.