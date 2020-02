Klaus chce až 200 milionů na kampaň. Lex Babiš se minul účinkem, tvrdí

„Místo svobody idejí to vede k udavačsko-regulačním kontrolním záležitostem. Často to slouží sekretariátům, aby otravovaly nadějné kandidáty třeba na nižších příčkách kandidátky, aby si nemohli nic zasponzorovat,“ tvrdí Klaus, který předložil návrh na změnu zákona společně se svou kolegyní, poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou.



Nyní mohou strany před volbami do Sněmovny utratit maximálně 90 milionů korun. Omezení parlament schválil v roce 2016, v minulém volebním období.

I když Klaus výslovně mluví o nefunkčním „lex Babiš“ a tento termín zmiňuje i v písemném zdůvodnění návrhu, který s kolegyní předložil ve Sněmovně, popírá, že by se touto rétorikou snažil zalíbit premiérovi Andreji Babišovi a hnutí ANO, které má nejsilnější klub ve Sněmovně.

Souhlasíte se zvýšením limitu navrhovaným Václavem Klausem mladším?

ANO 147 NE 541

„To ne. My jsme proti regulaci obecně,“ řekl iDNES.cz Klaus. A na otázku, zda se on sám tedy chystá v kampani před volbami utratit 200 milionů, odvětil: „Jak jste na to přišel? My to chceme prosadit, protože to považujeme za správné. Kdybychom 200 milionů měli, tak je rádi utratíme.“

Návrh Trikolóry počítá i se zrušením finančních limitů pro dary stranám a hnutím od právnických osob. Chce naopak zakázat financování stran zahraničními nadacemi. „Aby česká politika byla financována jen z českých zdrojů,“ zdůvodnil návrh Klaus mladší.

Faltýnka návrh nenadchl, proti jsou Stanjura i Bartoš

Reakce politické konkurence na návrh Trikolóry jsou dost chladné. A to včetně vládního ANO. „My jsme přece v minulém volebním období tohle nastavili, akceptovali, respektovali, respektujeme a řídíme se podle toho. Je to pro všechny stejné. Já tedy za sebe k tomu nevidím důvod,“ řekl iDNES.cz k návrhu zvýšit limit výdajů na kampaň do Sněmovny na 200 milionů korun šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Mě to překvapuje, že s tím někdo přichází,“ prohlásil Faltýnek.

Proti návrhu se postavil šéf poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. „Ne. Já si myslím, že ten limit 90 milion korun byl nastaven docela rozumně, my jsme to ani nevyčerpali. K takto dramatickému zvýšení nevidím žádný důvod,“ uvedl Stanjura. Řekl, že on sám uvnitř ODS prosazoval myšlenku limitu na kampaně a že jeho despekt k návrhu nevychází ani z toho, že s ním přišel Klaus mladší, s nímž se občanští demokraté rozešli ve zlém, když ho vyloučili ze strany.

Kladně Stanjura hodnotí jen to, že by strany nemohly být financovány zahraničními nadacemi. „S tím já souhlasím, to je správné,“ řekl Stanjura.

Proti nápadu Trikolóry je šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Myslím, že by se to mělo rovnou zamítnout. Rozhodně bych limit nenavyšoval,“ řekl iDNES.cz Bartoš. „S lidmi, kteří jsou údajně za panem Klausem mladším, si myslím, že je schopen utratit i daleko více,“ komentoval šéf Pirátů to, že lídr Trikolóry prosazuje, aby strany směly před volbami do Sněmovny utratit až 200 milionů korun.

Návrh Trikolóry posoudí vláda a pak se jím bude zabývat Sněmovna.