Naočkujte se, radí lékaři lidem s rakovinou. Ti na vakcínu stále čekají

Jeden příklad za všechny sdílel nedávno na svém Twitteru advokát Petr Němec. „Kamarád (35) a otec od rodiny má rakovinu. Za 3 týdny mu začíná chemo a ozařování. V nemocnici mu řekli, že by si do té doby měl zajistil očkování na koronavirus,“ popsal ve svém příspěvku.

Aby se onkologičtí pacienti nechali naočkovat, radí i Česká onkologická společnost. „Od 27.12.2020 bylo v ČR zahájeno očkování proti Covid-19 ... Právě proto přicházíme nyní s velmi důraznou prosbou a přímo výzvou, aby se onkologičtí pacienti a jejich příbuzní nechali očkovat proti Covid-19,“ napsala na svém webu začátkem ledna.



Možnost registrovat se k očkování proti koronaviru mohli pacienti pod 80 let s onkologickým onemocněním dostat prvního února, kdy se rezervační systém měl otevřít širší veřejnost. Jenže tento plán již neplatí, premiér Andrej Babiš minulý týden uvedl, že je zbytečné otevírat v únoru rezervaci všem občanům.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný připustil, že 1. února zřejmě dostanou možnost se k očkování zaregistrovat jen lidé starší 65 let, chronicky nemocní a vybraná povolání, se kterými vakcinační strategie počítá přednostně. Mezi nimi je i část onkologických pacientů.

„Chroničtí pacienti s rizikovými faktory, u nichž lze předpokládat těžký průběh covidu-19, jsou prioritní skupinou. Ti budou očkováni v první fázi v části B,“ uvedla mluvčí zdravotnictví Barbora Peterová.

Hlavně neodkládat léčbu

Nicméně to, že získají přednostně možnost se očkovat, ještě neznamená, že ihned dostanou vakcínu. Budou si muset počkat na svůj termín očkování, který se odvíjí podle toho, kdy do České republiky přijde potřebné množství vakcín. Na očkování přitom ještě nyní čekají i zdravotníci a lidé nad 80 let, kteří jsou v úplně první „očkovací skupině“. A kdy se tak dostanou na řadu mladší pacienti s rakovinou, neví ani samotní odborníci.

„Nemám tušení, kdy by mohli přijít onkologičtí pacienti na řadu. Na to opravdu neumím odpovědět,“ uvedla Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. O tom, jak by bylo vhodné onkologické pacienty očkovat, se s onkologickou společností nikdo nebavil.

Podle Prausové by však takoví pacienti léčbu neměli odkládat kvůli očkování, a to i přestože by podle odborníků bylo nejvhodnější, aby se pacienti očkovali před zahájením své léčby.

Igor Kiss, náměstek pro léčebně preventivní péči a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu upozornil, že právě odklad onkologické léčby pak může mít i trvalé důsledky na zdraví.

„Bál bych se i toho, že při nedostatku vakcíny, když se termíny budou natahovat, si lidé řeknou, že na operaci, nebo na onkologickou léčbu půjdu až po očkováni. A to může být problém,“ poznamenal.

Sám si stojí za tím, že by onkologičtí pacienti měli přijít na řadu co nejdřív už jen proto, že musí týden co týden docházet do zdravotnických zařízeních, kde se potkávají i s dalšími pacienty a jsou vystaveni možnému infekčnímu prostředí.

Problematická centrální registrace

V polovině ledna se v České republice spustil centrální registrační systém. Otevřel se seniorům nad 80 let. Podle odborníků ovšem zcela nezohledňuje situaci chronicky nemocných pacientů, a to nejen těch onkologických. „Já si nedokážu představit, že se zařadí do centrální registrace. O termínu očkování, obzvlášť pokud je pacient v terapii, musí rozhodnout ošetřující lékař,“ uvedla Prausová.



To však centrální systém neumožňuje. Termín očkování je lidem nabídnut podle jejich diagnózy, zdravotního stavu, ale například u onkologických pacientů již neřeší, v jaké fázi své léčby nyní jsou.

„V rytmu léčby jsou některá období, kdy je očkování vhodnější a kdy naopak ne. Je potřeba to načasovat. A když se ti pacienti budou registrovat centrálně, sotva si určí kdy. A těžko jim to může určit jejich ošetřující lékař,“ uvedla předsedkyně s tím, že podle ní by bylo lepší, kdyby možnost rozhodnout o očkování měl ošetřující lékař.

S tím souhlasí i Kiss. „Určitě by bylo dobré, aby onkolog mohl mluvit a synchronizovat očkování u svých pacientů,“ uvedl. Sám upozorňuje, že pokud se lidé naočkují v nesprávnou dobu během své léčby, může to snížit účinek samotné vakcíny.

„Pokud by člověk dostal chemoterapii v době, kdy bude těsně po očkování, tak je riziko, že vakcinace bude méně účinná, eventuálně neúčinná,“ popsal.

Masarykův onkologický ústav nyní usiluje o to, aby mohl očkovat své pacienty. Obrátil se v této věci i na ministerstvo zdravotnictví, které je jeho zřizovatelem. „Všechno je limitované dodávkami vakcín do České republiky. Myslím si, že podobnou snahu nyní vyvíjí i další specializované působiště, například IKEM v Praze. Stále se ale točíme na jednom problému a to je dostatek očkovací látky,“ dodal Kiss.