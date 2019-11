Vozidla taxislužby už nebudou muset mít taxametr, schválili poslanci

Klíčovou změnou v novele je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud.



Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů. Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu. Změnu zákona o silniční dopravě, kterou schválila Sněmovna, teď posoudí Senát.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady.