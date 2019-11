Kremlík couvá z revoluce taxislužeb. Brání záplavě cizinců a půjčování aut

Obavy ze zahlcení Prahy a dalších velkých českých měst nekontrolovatelným přílivem taxikářů donutily ministerstvo dopravy a poslance ustoupit od nejradikálnějších požadavků na otevření trhu s taxislužbou. Proti nápadům na zřízení půjčoven vozů taxi, se kterými by mohl jezdit kdokoliv, nebo možnosti žádat o vydání taxikářského průkazu na jakémkoliv úřadu se postavil ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pokud by tyto poslanecké pozměňovací návrhy prošly, dosavadní slabá pozice státu při kontrole taxikářů by se ještě mnohem více zhoršila. „Z taxislužby by se stala nekontrolovatelná anarchie,“ řekl MF DNES Kremlík. Dlouho připravovaná novela zákona o silniční dopravě měla původně umožnit aplikacím typu Uber v Česku legálně podnikat.

Kvůli nápadům poslanců na další zjednodušení pravidel ministerstvo zvažovalo, že změnu zákona před posledním hlasováním úplně stáhne a řidiči oblíbených taxi aplikací budou muset další roky obcházet zákon ježděním bez taxametru.

Vidina další nejistoty a sporů mezi taxikáři šoféry z mobilních platforem vedla k dohodě s poslanci o odmítnutí kritizovaných návrhů.

Původní verze zákona připravovaného ministerstvem dopravy měla mobilním zprostředkovatelům taxislužeb umožnit jezdit i bez klasického taxametru s tím, že na ceně se domluví se zákazníkem prostřednictvím aplikace před jízdou. Na druhou stranu slibovala větší kontrolu jak těchto platforem, tak i klasických taxi dispečinků. Pro ně poprvé měla zavést povinnosti i sankce za jejich porušení.

Výsledná podoba po projednání na půdě Poslanecké sněmovny povede k tomu, že dosavadní slabá pozice státu při kontrole taxikářů by se ještě mnohem více zhoršila.

Kritizovaná pravidla přitom na první pohled zjednodušují podnikání a omezují byrokracii. Například možnost zažádat o taxikářskou licenci na úřadu i mimo trvalé bydliště připomíná nedávnou změnu při vydávání řidičských průkazů.

Na rozdíl od nich vydávání průkazů řidiče taxi v kterémkoli českém městě podle ministerstva dopravy znemožňuje efektivní postih nepoctivých taxikářů. Těm by totiž nic nebránilo zažádat si o více licencí pro případ, že o některý z nich přijde třeba kvůli předražování jízdného nebo za jiné závažné provinění. Odstranění požadavku trvalého nebo alespoň přechodného pobytu by rovněž podle úřadu umožnilo žádat o taxikářský průkaz i lidem, kteří v Česku nemají povolení k pobytu a rozšířit tak okruh lidí, kteří v Česku pracují nelegálně.

Podobně nežádoucí je podle resortu dopravy i nápad vzájemného půjčování vozidel mezi taxikáři. Během noci by tak například mohly jako vozy taxi jezdit auta z půjčoven a carsharingů.

„Je to cesta k efektivitě a umožní to přístup k tomuto trhu pro carsharingové společnosti a sdílení aut,“ řekl regionální manažer společnosti Bolt (dříve Taxify) pro střední Evropu Roman Sysel. Klasické půjčovny jsou totiž nejvíce vytížené přes den, zatímco taxislužba má hlavní špičku v noci a mohla by tak využívat tyto vozy ve chvílích, kdy si je běžní zákazníci neobjednávají.

I toto na první pohled užitečné opatření by znemožnilo pokutovat firmy, jejichž řidiči se dopouštějí přestupků, nebo šance poškozených cestujících uspět s náhradou škody například při zranění.

V obou případech by stát i cestující dosáhli pouze na konkrétního šoféra. Nyní totiž musí být každé vozidlo registrované na konkrétního dopravce a ten je poskytuje pouze svým řidičům. Při poskytování vozidla i jiným firmám a cizím řidičům by podle úřadu nešlo v praxi dohledat, pro koho chybující šofér právě pracoval.

„Na těchto návrzích nemáme žádný zásadní zájem. Původně jsme je podpořili proto, že umožňovaly efektivnější využití vozidel z půjčoven. Nicméně pokud to má způsobit nějaký nepořádek v evidenci, nemáme žádný důvod to dále prosazovat,“ řekl MF DNES Ondřej Polanský, který je garantem připravovaného zákona u poslaneckého klubu Pirátů. Stejným způsobem si ministr Kremlík pojistil před závěrečným hlasováním postoje poslanců ČSSD nebo z ANO.

Posledním sporným bodem je otázka poslanci požadovaného vypuštění trestu zákazu činnosti pro platformy a dispečinky za opakované porušení předpisů – například zprostředkování taxislužby dopravcem, který nemá potřebnou koncesi, nebo za neevidování uskutečněných jízd. Státu by tak zbyla pouze možnost tyto firmy pokutovat. Při velikosti řady nadnárodních hráčů ale nejsou peněžité tresty dostatečnost hrozbou, připustilo ministerstvo.