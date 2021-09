Letiště musí vzít taxametry na milost. Sázka na alternativu narazila

Taxíky zajíždějící přímo před terminály Letiště Václava Havla v Praze se už nedaly zastavit mávnutím nebo pouhým nastoupením do vozu. Vedení letiště totiž využilo nové legislativy, která s klasickými taxíky zrovnoprávnila alternativní dopravce typu Uber, a začalo vyžadovat výhradně elektronické objednávky uskutečněné předem a s předem známou celkovou cenou za přepravu.



„Upřednostnili jsme poskytování jízd taxi za předem stanovenou pevnou cenu před rychlostí objednání jízdy na taxametr s cílem ochránit cestující proti možné manipulaci s cenou,“ zdůrazňovalo letiště, když soutěž na nového poskytovatele taxislužby vyhlašovalo.

Místo taxametrů měla cenu přepravy počítat aplikace a pro lidi, kteří aplikaci nemají nebo se obejdou bez chytrého mobilního telefonu, měly sloužit na letišti elektronické kiosky. Navíc za ně mohl objednávku do elektronické podoby naklikat přímo šofér vítězné taxislužby.



A právě v tom tkví kámen úrazu, kvůli němuž letiště muselo celou soutěž zrušit. „Není možné, aby za elektronickou objednávku bylo považováno zaznamenání ústní objednávky řidičem do mobilního telefonu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Právě na resort dopravy se totiž obrátil jeden z uchazečů (podle informaci MF DNES šlo o společnost Uber) s obavami, zda podmínky soutěže nalinkované letištěm odpovídají nové legislativě. Ta je sice oproti původním pravidlům provozu taxislužby značně benevolentní, podle úřadu ale vyžaduje, aby elektronická objednávka byla uzavřena „bez nátlaku způsobeného situací“, jinak řečeno bez přítomnosti řidiče vozu.

Méně požadavků, menší auta

Další pokus o vysoutěžení letištní taxislužby se podle pražského letiště nezaměří pouze na elektronickou alternativu klasických taxislužeb. „Pravděpodobně bude připuštěna i­ možnost (nikoliv povinnost) poskytovat jízdu na taxametr při zachování možnosti poskytování služby prostřednictvím elektronické objednávky,“ řekla MF DNES mluvčí letiště Klára Divíšková.

Vedení největšího tuzemského letiště se ale nechce vzdát možnosti, aby cestující znali dopředu konečnou cenu za přepravu. Plánuje proto znovu oslovit potenciální uchazeče a diskutovat o nejvhodnějším řešení.

To je ale cesta, kterou letiště šlo doposud a která je zavedla do slepé uličky. Problém spočívá v tom, že není čas. Současným provozovatelům Taxi Fix a Taxi Praha vyprší kontrakt na konci roku.

Podle letiště je tak reálné, že kvůli nedostatku času s nimi prodlouží zakázku bez tendru. Fix Taxi má zájem pokračovat v provozu a hlásit se i do nově vypsaného tendru, jak oznámil jednatel společnosti Jan Otta. Naopak největší tuzemský provozovatel klasické taxislužby AAA Taxi už dříve oznámil, že se do letištního tendru hlásit nebude. Nabídku do nedávno zrušeného řízení neměl zájem podat ani provozovatel alternativní taxislužby Bolt.

Situace na pražském letišti se totiž během koronavirové pandemie značně změnila. Citelně ubylo přilétajících pasažérů a ruku v ruce s tím se scvrkly příjmy podnikatelů navázaných na letištní provoz. Letiště proto mimo jiné snížilo požadavky na provozovatele partnerské taxislužby. Kvalifikační kritéria tak mohla splnit firma s pouhými padesáti vozidly, klesly i pokuty za čekání na vůz a další prohřešky



Navíc se citelně snížil požadovaný standard budoucích vozů. Namísto vozidel vyšší střední třídy se letiště plánovalo smířit s menšími automobily. Podmínky by tak například splnily vozy typu Škoda Rapid nebo Opel Astra oproti Škodě Superb, která je standardem dnes.