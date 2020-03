Poslanci právě rozhodují, zda zruší nulovou toleranci alkoholu u cyklistů

Senátorská úprava počítá s tím, že by cyklisté směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.



„Označit to za protiústavní přílepek je naprostá nehoráznost,“ ohradil se proti vystoupení ministra Havlíčka poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

„Zákony nemají být proti zdravému rozumu,“ zdůvodnil poslanec Marek Benda z ODS, proč on i jeho strana zrušení nulové tolerance u cyklistů podpoří.



I poslanec hnutí STAN Petr Pávek řekl, že podporuje, aby cyklisté mohli vyjet, i když požili alkohol. „Hranice je pro ty, kteří znají míru,“ obhajoval návrh, aby cyklisté na cyklostezkách směli mít v krvi půl promile alkoholu.

O tom, zda se budou moci cyklisté legálně napít, poslanci rozhodují při opakovaném hlasování o zákoně, který srovná podmínky pro provozování běžných taxislužeb.

Zjednoduší je ve prospěch alternativních přepravců, které k objednávání i placení využívají výhradně mobilní aplikace, jakou jsou třeba Uber, Bolt či Liftago. Vozidla taxi už totiž nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace.