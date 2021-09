Češi poprvé v historii vyhráli celoevropskou Cenu Karla Velikého

Fakescape je projekt, který zábavným způsobem učí mladé lidi kriticky přemýšlet a rozpoznávat fake news a dezinformace.

Stojí za ním sdružení studentů, které vytváří hry a zábavný program, jejichž prostřednictvím se mladí lidé mohou naučit ověřovat informace, kriticky myslet a pozorně číst. Projekt kombinuje deskové a únikové hry.

„Naším projektem Fakescape chceme naučit studenty středních a základních škol kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích,“ popsala vedoucí projektu Tereza Kráčmarová.



Cílem je, aby si studenti prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace, a uvědomili si mediální nástrahy, které na ně číhají v online prostředí.

Druhý skončil projekt Generation Z z Rumunska, který spojuje mladé lidi s vědci a osobnostmi. Podporuje jejich zvědavost, kritické myšlení a také mezigenerační dialog.



Třetí cenu si odvezl španělský výměnný program pro mladé Evropany EuroInclusion. Cílem projektu je, aby lidé s postižením byli v Evropě plně sociálně, kulturně i politicky integrováni.

„Kvůli pandemii koronaviru bylo slavnostní předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany minulý rok zrušeno. Pomyslné zlato si tak ve čtvrtek odnesly projekty z Česka za rok 2021 a z Německa za rok 2020,“ uvedla tisková atašé Evropského parlamentu v České republice Iva Laňová.



Tři vítězné projekty získají finanční prostředky ve výši 7 500, 5 000 2 500 eur. Kromě finančního ocenění jsou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.



Věra Jourová @VeraJourova Gratuluji! Český projekt @fakescape_cz, který učí hrou studenty na základních a středních školách o #FakeNews a dezinformacích, se stal vítězem letošního ročníku Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany @EUyouthprize. #EUvsDisinfo https://t.co/rdZVCjd0kU oblíbit odpovědět

Cenu udílí Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého iniciativám mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří se zapojili do projektů napomáhajících většímu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí.



Od roku 2008 se o cenu ucházelo již více než 4 250 projektů. Z národních vítězných projektů ze všech členských států EU vybírá Evropská porota složená z poslanců Evropského parlamentu a zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách.