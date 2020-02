Policie zasahuje na ministerstvu práce a sociálních věcí, zadržela náměstka

„Mohu pouze sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací z trestního řízení má vyhrazené Vrchní státní zastupitelství v Praze. Další komentář poskytnout nemohu,“ potvrdil informaci iDNES.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Dnešního dne zahájil policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání 2 fyzických osob pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ uvedl státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Matula.

Podle serveru Lidovky.cz je druhým zadrženým mužem vedoucí oddělení bezpečnosti ICT. Policie má oba muže podezírat z korupce a zneužití pravomocí úřední osoby v zakázce na informační systémy MPSV za čtvrt miliardy korun.



Nový jednotný informační systém resortu práce a sociálních věcí má být oproti původní plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát bezmála 2,5 miliardy. Podle úřadu by se investice do nových systémů měla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let.

Ministerstvu práce zajišťuje od roku 1993 systémy společnost OKSystem. Za jejich stav a za závislost na jediném dodavateli sklízí úřad dlouhodobě kritiku. Rozhodnutí o výměně padlo v roce 2010 za exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Kvůli pochybením při výběru ale antimonopolní úřad zakázal tehdy zvolený systém používat a úředníci se vrátili k OKSystemu.

Připravujeme podrobnosti.