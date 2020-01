Informační systém MPSV se výrazně prodraží. Přijde na dvě a půl miliardy

Výrazné navýšení ceny vyplývá z materiálů ministerstva práce, které získala ČTK. Podle resortu by se investice do nových systémů měla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let.

Podle podkladů ministerstva za částí navýšených nákladů jsou „rozvojové požadavky“, které se nedaly v době zadání zakázek očekávat. Informační systém využívají úředníci u dávek v hmotné nouzi, příspěvků pro postižené, příspěvků na bydlení, rodičovské či pěstounských podpor.

Ministerstvo poprvé tendr na nový systém vyplácení dávek vyhlásilo před koncem roku 2014 a stanovilo cenu 616 milionů korun. Vybralo tehdy dosavadní firmu OKSystem. Od smlouvy pak ale odstoupilo. OKSystem se brání žalobou. Druhou soutěž resort vyhlásil v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů bez DPH přidělil předloni firmě DXC Technology. Po stížnosti neúspěšného uchazeče OKSystemu, který nabízel cenu 824 milionů, antimonopolní úřad nařídil přezkum. Po něm ministerstvo vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo.



Resort práce za stav svých systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí dlouhodobě kritiku. Od roku 1993 mu systémy zajišťuje společnost OKSystem. O výměnu se snažili opakovaně už bývalí ministři.

