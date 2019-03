Platili si hypotéku i pojištění. V invaliditě jim pojišťovna nepomohla

11:33 , aktualizováno 11:33

Klienti si vzali hypotéku. Pro případ, že by ji nemohli splácet, si zřídili pojištění pro případ invalidity. Když se to stalo, pojišťovna, která byla propojená s bankou, jim však nároky na plnění odmítla, píše server iROZHLAS. Soudy invalidní klienty odmítaly s tím, že smlouvu s pojišťovnou má banka, ne oni. Koncem roku však Ústavní soud potvrdil, že kdo platí pojistné, měl by mít také práva.