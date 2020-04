Dubnové sucho je horší než v předchozích letech, může poškodit zemědělství

Aktuální stav sucha na území České republiky je horší, než tomu bylo v polovině dubna v letech 2019 a 2018. Pokud by se nedostatek vody dále prohluboval, mělo by to negativní dopad na zemědělskou výrobu. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Podle ní jsou velmi nízké průtoky v řekách, málo vody také zůstává ve sněhové pokrývce na horách.