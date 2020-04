Letošní teplá a suchá zima a brzký nástup jara avizují další vyprahlé léto

Už na konci února totiž začaly kvést lísky, pak olše, teď kvetou jarní květiny, na stromech se objevují první listy. „Rychlý start do jara napomáhá vysušování krajiny, mnoho toků se po únorových bohatých srážkách dostalo už opět na podnormální průtoky,“ popisuje Martin Novák, vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem-Kočkově.

Se stoupající teplotou a předpokládaným mírným prouděním vzduchu stoupá riziko vysušování zejména na povrchu a v mělkých vrstvách půdy.

Začalo to třeba na Žatecku

Půdní sucho už poslední březnový týden panovalo v lokalitách v okolí Žatce, Doksan v severních Čechách, Vráže či Jindřichova Hradce a na Moravě v okolí Znojma.

Podle mluvčí ČHMÚ Martiny Součkové by sucho mohly ovlivnit případné další srážky. Otázkou je, jak moc se na to dá spoléhat. Ve sněhu, v půdě, pod povrchem i ve vodních tocích je totiž nyní mnohem méně vody než třeba v loňském roce, který patřil k suchým. Ve sněhové pokrývce na území Česka byly zásoby vody v polovině března 2019 více než trojnásobně větší než v letošním březnu. Pod normálem jsou i stavy podzemních vod.

„Bohužel neumíme předpovídat všechny potřebné prvky daleko dopředu, nelze tedy teď svědomitě konstatovat, jak se bude situace s vláhou a vodou v krajině vyvíjet v dalších dvou měsících jara, ale výhledy nejsou nejlepší,“ vysvětluje Novák.

S velkou pravděpodobností se i letos bude Česko potýkat se suchem. Vážnost situace si uvědomuje i ministerstvo životního prostředí. „Situace ohledně sucha v letošním roce je z důvodů mírné zimy velmi vážná. Připravujeme jednání Národní koalice pro boj se suchem, kde bychom vyhodnotili potřeby krajů a obcí ohledně zajištění dodávek pitné vody v letošním roce, to bude klíčový úkol pro jarní období,“ slibuje ministr Richard Brabec.

Rekordní zima

Ostatně jaro má na co navazovat. Už letošní zima byla mimořádná a plná extrémů. Byla mimořádně teplá, prosinec a leden byly teplotně nadprůměrné, a únor dokonce mimořádně nadprůměrný. „Zima se tak zařadila jakodruhá nejteplejší od začátku měření v roce 1961. Teplejší byla pouze zima 2006 - 2007,“ uvedla klimatoložka Lenka Cerhová z ČHMÚ.

Srážkově byla letošní zima průměrná, ale jen díky součtu dvou extrémů. Prosinec a leden byly na srážky chudé, v lednu nasněžilo a napršelo jen 43 procent obvyklého množství vláhy, vše zachránil únor, který se dostal na dvojnásobek obvyklého stavu.

Většina srážek ale spadla v podobě deště, který rychle odteče. Pokud by v zimě nasněžilo, byla by větší šance, že se během jarního tání voda vsákne do půdy a zůstane v krajině.