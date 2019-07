Půdní sucho trápí více než 60 procent území Česka, ničí úrodu i vegetaci

Ani víkendové srážky nestačily k tomu, aby zmírnily projevy sucha v Česku. Situace je tak zhruba stejná jako v roce 2018, který byl co do hladiny podzemních vod nejsušší od 60. let. Nedostatek vody má negativní vliv na vegetaci, sucho nyní sužuje 64 procent území. Do konce měsíce se situace nezlepší, neboť meteorologové vydatnější deště neočekávají.