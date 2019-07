Sucho na první pohled. Porovnejte českou krajinu předloni a letos

Na fotografiích je vidět, jak vypadlo okolí vybraných meteorologických stanic ČHMÚ 10. července 2017 a 2019 ve dvanáct hodin. Už na první pohled je zřejmé, jak vyschlá letos krajina je. Tráva, které byla před dvěma lety zelená, se dnes barví na stejných místech do žluta.

Umístěte kurzor na čáru mezi první a druhou fotografií. Když rozdělovník přetáhnete myší zleva doprava nebo obráceně, zobrazí se celá fotografie:



Praha - Libuš

Smolnice

Polom

Za minulý týden spadlo na území České republiky v průměru jen 10 milimetrů srážek. To je méně než polovina ve srovnání s běžným stavem. „Odpovídá to 46 procentům normálu pro toto období,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav ve své pravidelné zprávě.

O něco lépe na tom byla Morava, kde se množství deště dostalo na tři čtvrtiny dlouhodobého průměru. V Čechách spadlo jen 29 procent běžných srážek.

Voda chybí v české krajině dlouhodobě. Minulý týden se kvůli tomu sucho rozšířilo podle ČHMÚ na 60,5 procenta našeho území.

Varnsdorf

Úhrn srážek od dubna do 10. července na jednotlivých stanicích ČHMÚ Stanice 2017 2019 Praha - Libuš 224,6 mm

149,5 mm Doksany 209 mm 115,3 mm Polom

309,6 mm 252,5 mm Plzeň - Mikulka 211 mm 143,4 mm Varnsdorf 266,8 mm 150,1 mm Milešovka 190,3 mm 132 mm Ostrava - Mošnov 277,2 mm 223,3 mm Smolnice 151 mm 132,2 mm

Situace se navíc stále zhoršuje. „Tento pátek by měl vrcholit rozsah sucha na území republiky, kdy výjimečné až extrémní sucho se může vyskytovat až na 80 % území,“ uvádějí vědci z projektu Intersucho ve své zprávě.

Aktuální stav by měl pomoci alespoň na chvíli zvrátit víkendový déšť, ten však pravděpodobně zvládne zavlažit jen vrchní vrstvu půdy. „V hlubších vrstvách bude panovat dále výrazné sucho. V dalších týdnech příliš deště modely zatím nevidí, a proto se bude opět situace zhoršovat,“ doplňují vědci z Intersucha.

Ostrava - Mošnov

Z hlediska podzemních vod nejsou příliš optimistické ani vyhlídky ČHMÚ. „U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat pokračování mírného poklesu stavu hladiny ve vrtech,“ uvádějí meteorologové v prognóze pro tento týden.

ČHMÚ také stále upozorňuje na nebezpečí vzniku požárů. Nejnižší stupeň výstrahy aktuálně platí pro celou Českou republiku a to až do pátečního poledne.

Milešovka

Podle letošního vývoje to vypadá, že rok 2019 bude pátým suchým rokem v řadě. Už v minulosti vědci upozorňovali, že dlouhodobý nedostatek vody se dostal do fáze socioekonomického sucha. To je stav, při kterém nedostatek vody neovlivňuje jen zemědělskou produkci, nebo hladinu vodních toků, ale přímo zasahuje do životního komfortu obyvatel.

ČHMÚ má k dispozici celkem 802 stanic na kterých pravidelně monitoruje stav počasí. Na některých z nich je pro veřejnost dostupná také webkamera, které ukazuje aktuální dění v okolí. Nejvíce informací získávají meteorologové na 38 profesionálních stanicích napříč celou Českou republikou.