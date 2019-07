Necitlivá těžba podle vědců zabíjí motýly. Může za to sucho, oponují Lesy

Lukáš Čížek z Biologického centra Akademie věd tvrdí, že v Milovickém lese pod Pálavou nyní žijí v malé kolonii poslední kusy kriticky ohrožených chráněných motýlů jasoňů dymnivkovitých.

„Milovický les byl donedávna na motýly mimořádně bohatý. Dnes tu potkáte hlavně pár nenáročných druhů. Pokles je velmi rychlý, jeho příčiny jsou zjevné. Navíc k němu dochází v chráněném území,“ říká Čížek.



Podle Davida Storcha z České společnosti pro ekologii státní lesy nevhodně hospodaří a neberou ohled na přírodu.

„Situace, kdy státní podnik na státní půdě systematicky likviduje živočichy, které zákony stejného státu výslovně chrání, je dost zvláštní,“ tvrdí Storch. Vědci kritizují především hospodaření Lesů ČR. Frézování na pasekách podle nich ničí veškerou vegetaci a jasoně likviduje.

„Jasoňům vyhovuje výmladkové hospodaření, kdy se stromy nechají obrazit z pařezů. Tak se tu hospodařilo tisíce let. A bylo by to i ekonomičtější, ušetří se za výsadby a ještě naroste více dřeva,“ říká Martin Škorpík z České společnosti entomologické.



„Lesníci, bohužel, odmítají jakoukoli změnu zaběhaných postupů. I v chráněných územích, v lesích, které patří státu, ochranáři často tahají za kratší konec,“ dodává.



Lesy ČR: Viníkem je sucho, ne my

Podle ředitele Lesního závodu Židlochovice Miroslava Svobody a dalších zástupců Lesů ČR je na vině sucho.

„Kde nejsou rostliny, nemohou žít ani motýli a další živočichové vázaní na vegetaci. Voda prostě chybí a zalévat louky není možné. Dávat v těchto klimatických podmínkách do spojitosti způsob hospodaření kohokoli s úbytkem v populaci některého přírodního druhu je zavádějící a nesmyslné,“ odmítá vinu Svoboda.

„Vadí mi že ti, kteří se hlásí jako největší odborníci na ochranu přírody, radí lesníkům. Jdou proti jakékoliv logice a známým vědeckým argumentům. Myslí si, že na penězích nezáleží, že to stát musí zaplatit. Myslí si, že oni jediní mají patent na rozum,“ řekl ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR.

Jasoň, okáč i hnědásek

Verdikt Lesů ČR zní jasně. „Může za to sucho, ne my.“ Jasoň ale bude s největší pravděpodobností následovat osud dalších zákonem chráněných motýlů. Důsledkem státních lesníků už zmizeli například okáč jílkový i hnědásek osikový, tvrdí vědci.

Lesy ČR Obhospodařují přes 1,2 milionu hektaru státního lesního majetku a 38 tisíc kilometrů vodních toků. Loni podniku propadly zisky na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Důvodem byl výrazný pokles cen dřeva způsobený kůrovcovou kalamitou. Loni Lesy ČR vytěžily 10,7 milionu metrů krychlových dřeva. Zdroj: ČTK

Podle nich se Lesy ČR chovají necitlivě i v jiných přírodně cenných lokalitách, například v jihomoravských lužních lesích, které dlouhodobě devastují masivní těžby dřeva. Národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava chtějí státní lesníci dokonce stříkat jedy z letadel, tvrdí vědci z Akademie věd.

„Podobná místa s nejcitlivějšími druhy motýlů současně fungují jako obří přírodní továrny na opylovače, kteří dnes z naší přírody mizí závratným tempem a které potřebují nejen zemědělci a sadaři, ale i my ostatní. Kde jinde už podporovat přírodu než v chráněných územích, která vlastní stát?“ uzavírají vědci.