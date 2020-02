VIDEO: Nákladní vůz agresivně předjížděl, ohrozil auta v protisměru

Incident se stal v pátek po třetí hodině u vjezdu do Tučap. „Při předjíždění ohrozil řidiče v protisměru, ten musel hodně přibrzdit, aby se vyhnul střetu. I já jsem musel přibrzdit, jinak by se řidič nákladního vozidla nestihl zařadit zpět do svého pruhu,“ popsal Zhoř.



Divoká jízda řidiče však pokračovala i poté. Podobně riskantně předjížděl ještě jednou, tentokrát těsně před kruhovým objezdem. V protisměru jelo vozidlo, řidič už přitom přejížděl přes plnou čáru. „Nakonec se vlastně nic nestalo, ale mohlo by se stát v kterýkoliv jiný den,“ dodal řidič osobního vozu a autor nahrávky.

Nákladní vozidlo má na sobě znak logistické společnosti „Kühne + Nagel“. Redakce iDNES.cz se firmu pokoušela kontaktovat – zatím neúspěšně.

Nebezpečné předjíždění často zabíjí

Podle dopravního experta Romana Budského došlo v situaci zaznamenané na začátku nahrávky o jasné ohrožení řidiče protijedoucího auta. „Máme tady dva hrubé přestupky,“ řekl Budský. Při druhém přestupku řidič porušil zákaz předjíždění.

„Tresty jsou v těchto případech poměrně přísné. Pokud jde o takzvané nedovolené předjíždění, hrozí za ně sedm trestných bodů, pět až deset tisíc korun pokuty a zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců,“ vyjmenoval dopravní expert.

Zdůraznil, že nebezpečné předjíždění je častou příčinou úmrtí na silnicích. „V roce 2019 to bylo 21 procent všech smrtí. Zemřelo 547 lidí při dopravních nehodách, z toho 113 zemřelo právě v situacích, kdy je někdo nebezpečně předjížděl,“ uvedl Budský.

Celkově přílišnou agresivitou motoristů pak bylo podle organizace Záchranný kruh zapříčiněno čtyřicet procent všech smrtelných dopravních nehod.

Vedle vrozených dispozic mohou agresivní chování řidičů za volantem způsobit provokující vnější faktory. K těm patří zejména pomalá a váhavá jízda jiného řidiče. Právě to se stalo při druhém předjíždění. „Řidič na videu se nechtěl smířit s tím, že před ním pojede pomalá a stará octavie. Myslel si, že to před tím kruhákem ještě stihne,“ řekl Budský s tím, že obdobné chování je velmi časté a nebezpečné. Policie by podle něj měla tyto případy přísně stíhat.

Nahrávky dopravních přestupků od řidičů využívají dnes i policisté. „V současné době policie už bere od řidičů videa, ze začátku je nebrali. Na videu však musí být viditelná SPZ vozidla,“ vysvětlila dopravní expertka Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud je tedy řidič identifikován, hrozí mu na základě nahrávky běžný postih.

Časté jsou i nehody způsobené řidiči nákladních vozidel. Podle statistik BESIP se za rok 2018 na celkovém počtu nehod podílely z 33,5 procent, na počtu usmrcených činil podíl 31 procent.