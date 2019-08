Kamiony útočí. Na silnicích přibývá mrtvých, policie posílila kontroly

Kamion zapne blinkry, chystá se přejet do levého pruhu a řidiči osobních aut začínají být nervózní. Dva mohutné kolosy se rozhodly pustit do předjíždění, které může trvat i několik minut. Na českých silnicích to není výjimečná situace.

Jen na padesátikilometrovém úseku mezi Brnem a Velkým Meziříčím se vám taková situace může stát více než třicetkrát, jak ukázal test MF DNES. Nejotrlejší řidič kamionu se nenechal vykolejit ani tím, že svého kolegu předjížděl dlouhých jedenáct kilometrů. Bezohledné chování může končit i vážnou nehodou.

Statistika dopravních nehod letos není zrovna příznivá. Za letošní první pololetí zaznamenala policie o téměř 1 900 kolizí více než za stejné období v roce 2018. A počet nehod se projevil také na počtu mrtvých. Letos zemřelo na silnicích 237 lidí. To je o čtyři více než za první půlrok loňského roku.

Podle statistik BESIP vzrostl podíl úmrtí, která jsou připočítána na vrub nákladní dopravě. Zatímco minulý rok do konce června připadalo na nákladní dopravu 11,6 procenta obětí dopravních nehod, letos je to 13,5 procenta.

Nejvíce obětí kvůli nákladním autům je zatím v Praze a na Vysočině, v obou případech zde přišlo o život pět lidí, následuje Jihočeský kraj se čtyřmi oběťmi. Naopak nejlépe jsou na tom Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj, které jsou bez obětí na životech. Celkem při nehodách nákladních aut zemřelo 32 lidí.

VIDEO: Proč se kamiony předjíždějí stejně rychle? I kvůli přírodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Počet kamionů, které projíždějí přes Českou republiku, narůstá. Zaznamenáváme větší počty nehod způsobených zahraničními dopravci,“ říká Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení Česmad. Dodává, že bezpečnost na tuzemských silnicích negativně ovlivňuje velké množství omezení a hustá doprava.

Kvůli tomu vznikají nebezpečné situace, na které musí řidiči rychle reagovat a ne vždy se jim to podaří. Zároveň považuje počet závažných nehod, které způsobují profesionální řidiči, za velice nízký. Čeští řidiči jsou podle něj velmi dobře kvalifikovaní, Česmad jich ročně proškolí okolo dvaceti tisíc. Přesto připouští, že excesy se stávají.

Velký stroj, velklý problém

Jenže excesy u velkého těžkého kamionu mívají tragické následky. Letos v březnu se například předjíždějící kamion stal osudným řidiči na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji.

Nákladní automobil na 317. kilometru při přejíždění do levého pruhu zřejmě špatně odhadl vzdálenost od osobního automobilu a začal se na něj tlačit. Řidič Opelu Zafira se snažil střetu vyhnout, dostal ale smyk a auto vyletělo z dálnice.

Tři lidé byli při nehodě zraněni, jeden z nich zemřel při převozu do nemocnice. Na nevhodné předjíždění upozorňují například policisté z Pardubického kraje. „Jedná se o závažné porušení pravidel silničního provozu, které může vést i k fatálním tragickým dopravním nehodám,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková na konci července.

Doplnila, že letos jenom na dálnici D11 policisté evidují už 26 případů, při kterých předjíždějící nákladní auta omezila dopravu. Ve 14 případech šlo o řidiče ze zahraničí, kteří museli zaplatit kauci. Provinilcům přitom hrozí ve správním řízení pokuta až deset tisíc korun a především roční zákaz řízení a sedm trestných bodů.

Běžnému řidiči se navíc může zdát, že si řidiči kamionů při předjíždění dělají naschvály. Ale ne vždycky je to pravda. „Nová vozidla mají systémy, které jsou dělané tak, aby ušetřily palivo, aby se snížily náklady, šetřila se příroda... A ty udržují konstantní rychlost, mají tempomaty, načtené mapy, takže jedou vlastně samy,“ říká profesionální šofér Petr Milčický.

Rozdílné technické vybavení však může v praxi přinášet problémy. V pravém pruhu do kopce stoupá kamion, který jede na onen ekologický systém. Ten těsně před vrcholem sám odstaví dodávku paliva, kamion se setrvačností přehoupne a z kopce zase sám přidá. „Někteří, již ale na tyto systémy nejezdí, to nevydrží a začnou předjíždět do kopce. Jenže pak se stane, že z kopce dolů oba jedou devadesát,“ popisuje Milčický.

Ať se drží jen vpravo

Debatu o úplném zákazu vjezdu kamionům do levého pruhu loni rozdmýchal případ z nejdelší tuzemské dálnice. Během kalamitní situace na D1 u Humpolce se neukáznění řidiči kamionů postavili do obou pruhů a na sněhem zasypané cestě znemožnili průjezd odklízecí technice. „Svojí bezohlednou jízdou zablokovali oba dva jízdní pruhy, dokonce máme i fotky a kamerové záznamy, kde stojí tři kamiony vedle sebe. To je přestupek proti zákonu,“ kritizoval je tehdy krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.

VIDEO: Cestou k zásahu potkali hasiči kamion v protisměru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výsledek debaty ale vyšel naprázdno a prakticky nic se nezměnilo. Na bezohledné řidiče nákladních aut se teď chce víc zaměřit vláda. Premiér Andrej Babiš na konci července požádal ministra vnitra Jana Hamáčka, aby se policie více zabývala kontrolami kamionů na tuzemských dálnicích. „Ředitel dopravní policie dostal pokyn, aby policie zintenzivnila činnost na dálnicích právě ve vztahu ke kamionům,“ uvedl Hamáček v reakci pro iDNES. cz.

„V současné době již zvýšené kontroly probíhají především z důvodu letních prázdnin, a to například se zaměřením na omezení jízdy některých vozidel,“ uvedla za dopravní policii Hana Rubášová. Řízení v době, kdy nemají nákladní auta na dálnici co dělat, pokutuje policie nejčastěji v období od prvního července do konce srpna. Je to logické. Zatímco během roku nesmějí řidiči kamionů na dálnice v neděli a během státních svátků od jedné odpoledne do deseti večer, o prázdninách se k omezení přidávají také páteční večery a sobotní dopoledne. Za loňský rok porušilo zákaz jízdy přes třináct set řidičů kamionů.

Poslední velká akce dopravní policie proběhla během posledního červencového víkendu. U 3 800 vozidel bylo zjištěno 900 přestupků.