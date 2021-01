Znovuotevřené obchody davy nepřitáhly. Prodejci čekali víc lidí

V podělí vláda rozhodla o otevření papírnictví, dětské obuvi a oblečení. Obchody tak mohou od úterý tento sortiment znovu vrátit do nabídky. Výjimka z vládních opatření se netýká jen specializovaných prodejen, čehož obchodníci využili. Plochu s dalším zbožím oddělili páskou.

Do úterý tedy nebylo možné zakoupit třeba propisku, sešity či kružítko. Což způsobovala problém především dětem ve škole.

Senioři propisky na křížovky, rodiče kružítka a sešity

Právě o tyto produkty byl podle prodavačky z papírnictví v centru Pardubic, kam redaktorka iDNES.cz vyrazila, největší zájem. „Zatím lidé nakupují nejvíce pastelky, fixy nebo kružítka, propisky a sešity. Ale zatím chodí spíše senioři. Ti si kupují propisky na křížovky,“ řekla prodavačka při rovnání bloků do regálu. Ta podle svých slov však čekala větší zájem.



„Žádné fronty se nekonaly. Čekala jsem, že přijde více lidí, ale asi jsou ještě v práci. Odpoledne to bude třeba lepší,“ uvedla.



Poloprázdná byla i další papírnictví ve městě. „Kupuji holce sešity a pastelky. Mám odpolední, tak jsem musela vyrazit ráno. Čekala jsem, že tu bude více lidí, ale jsem ráda, že nemusím stát frontu někde venku,“ řekla paní Anna z Pardubic při markování nákupu.

Papírnictví v centru Pardubic čekalo dopoledne více lidí

Fronty se nestály ani v obchodech s dětskou obuví a oblečením. „Bylo tady asi pět maminek s dětmi, ale jinak zatím nic moc,“ uvedla prodavačka v obchodě s dětskou módou Alena Kašparová. Ta rovněž jako dříve zmíněné papírnictví očekává větší nával až v odpoledních hodinách.



„Máme i nějaké slevy, tak doufám, že přijde více lidí. Už by to chtělo, byli jsme zavření dost dlouho,“ dodala Kašparová. V centru Pardubic nejvíce lidí zamířilo do obchodu Rodinka.



„Malá potřebuje nějaké oblečení, za dva měsíce už zase vyrostla. Na internetu si to nerisknu kupovat. Radši si zboží prohlédnu osobně než jenom na obrázku,“ řekla reportérce mladá maminka Tereza, která sháněla oblečení pro tříletou dceru.



Podobné zkušenosti hlásí i Praha, kde na nákupy vyrazili rodiče i prarodiče. Nakoupili raději víc zboží pro případ, že by vláda prodej tohoto sortimentu opětovně zakázala. Před prodejnami ve vybraných pražských obchodních centrech se fronty netvořily.

Oděvní řetězec C&A otevřel dětské oddělení, sdělení vylepil na výlohy svých obchodů. Do prodejny C&A v obchodním centru Galerie Harfa v úterý zašla paní Ivana, která má tříměsíční holčičku. „Neměla jsem doma tolik velikostí a malá roste opravdu rychle. Otevření obchodů pro mě byla docela spása. Nakoupila jsem raději víc velikostí, abych měla do zásoby,“ řekla.



Ceny zhruba poloviční

Do stejné prodejny zašla také žena, která řekla, že už je babička a nakoupila oblečení pro vnoučata. Uzavření obchodů s dětským oblečením se podle ní zatím dalo snést, ale pokud by trvalo déle, mohl by to být problém. Chválila ceny v obchodě, které jsou podle ní zhruba poloviční. „Mají i dobrý výběr,“ dodala.

Dětské oblečení je k dostání také v síti Pepco. Právě na otevření tohoto řetězce koluje od rána na facebooku mnoho dotazů.

Pro nákup dětské obuvi otevřela své obchody síť Deichmann, boty pro děti rodiče nakoupí také v prodejnách Baťa. Naopak uzavřené nadále zůstaly řetězce CCC nebo Humanic.

V pasáži Sofie v pražských Modřanech zůstal i dnes zavřený obchod s obuví a koženým zbožím, který nabízí také boty pro děti. Znovu naopak otevřela obě papírnictví na přilehlém náměstí.

Prodavačka v jednom z nich při uklízení vystaveného dětského míče řekla, že stále trochu tápe v tom, co všechno lze po znovuotevření prodejny prodávat. „Lidé chodí, zájem bych označila jako zvýšený,“ uvedla.



V České republice od 27. prosince platí nejvyšší stupeň rizika protiepidemického systému PES. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, optik, galanterií nebo květinářství. Tyto obchody smějí nabízet jen nezbytné zboží.