Velkorysý plán plošných obědů ve škole zdarma vládní koalice odpískala

Program pro nejpotřebnější žáky existuje už od roku 2015. „Neznamená byrokracii pro školy, nežene školy ani rodiče na úřad práce pro nějaké potvrzení,“ řekla Valachová. Také podle Schillerové je posílení programu nejlepší cestou, jež nepředstavuje vyšší administrativní náročnost.

V minulých týdnech se přitom politici obou vládních uskupení předháněli v tom, kdo všechno by mohl zdarma obědy ve škole mít. Sociální demokraté nejprve přišli s tím, že by měl být zdarma pro děti v mateřských školách a na na prvním stupni základních škol. To by stálo 5,4 miliardy korun.

Nápad exministryně školství Valachové chtěl premiér a šéf ANO Andrej Babiš trumfnout tím, že by obědy zdarma byly pro všechny ročníky základních škol, pak strany dospěly k tomu, že by to mělo být omezené jen pro děti, jejichž rodiny mají nárok na přídavky na děti. To by stálo 1,7 miliardy.

Ministrovi školství Robertu Plagovi to ale ani tak vláda neschválila a uložila mu plán dopracovat a velkorysý plán plošných obědů zdarma bere za své ve chvíli, kdy ministerstvo financí zjistilo, že se bude muset šetřit, protože jinak by se schodek rozpočtu na příští rok mohl propadnout o desítky milionů korun.

Nemohou to být jen tupé škrty, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Babiš přišli s tím, že se bude muset razantně šetřit, navrhli propuštění deseti procent státních zaměstnanců s výjimkou učitelů a lidí v ozbrojených složkách a v pátek na koaličním jednání ministryně požádala, aby jednotlivé resorty samy přišly s tím, kde se dají peníze ušetřit. Znovu potvrdila, že počítá s vyšším zdaněním alkoholu i tabákových výrobků.

„Připraví všichni kolegové co nejefektivnější návrhy na racionalizaci výdajů v rámci jednotlivých kapitol,“ řekla Schillerová. Koalice o úsporách navržených jednotlivými ministry bude znovu jednat na začátku března.



„Nedá se to udělat tak, že se řekne, že každý desátý vypadne, musíme se zamyslet nad agendami,“ uvedla v pátek ministryně financí. „Nemohou to být jen tupé škrty,“ řekla Schillerová.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD uvedla, že debata o škrtech je teprve na začátku. „My jsme jako sociální demokracie řekli, že debatám o úsporách se nebráníme, zároveň ale musíme začít debatu o nových státních příjmech,“ uvedla. „Naše priority nadále trvají, já pevně doufám, že se nebude šetřit na těch potřebných, zejména na rodinách s malými dětmi, na seniorech, na zdravotně postižených,“ řekla Maláčová.



Přepracováním návrhu na plošné obědy zdarma byl pověřený ministr školství Plaga /ANO/ v lednu 2019: