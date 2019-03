Schillerová jedná o úsporách, Hamáčka zajímá, zda chce ANO nejen škrty

S tím, že bude nutné začít šetřit kvůli zpomalování růstu ekonomiky, přišli Schillerová a premiér Andrej Babiš už na začátku února, když sociálním demokratům při koaličním jednání oznámili, že bude nutné snížit počet státních zaměstnanců o 10 procent. Škrty se přitom nemají dotknout počtu učitelů a zaměstnanců bezpečnostních složek.

S tak vysokými škrty nesouhlasí sociální demokraté. „Z mého pohledu to reálné číslo je mezi 3 až 5 procenty,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Jsem přesvědčen, že to bez razantnější změny na straně příjmů, tím myslím třeba bankovní daň, prostě hnutí ANO nevyjde,“ prohlásil také Hamáček.



Na čem se zatím ANO a ČSSD shodují, je to, že by peníze státu mohla přinést nová digitální daň. Ta by znamenalo, že by společnosti jako Facebook či Google také musely platit daň na území České republiky. Více zdaněn by podle Babiše mohl být hazard a zvýšit by se mohla spotřební daň na alkohol, ale jinak se zvyšováním daní Babišovo hnutí ANO nesouhlasí.

„Než začneme jednat o jednotlivých resortech, musíme si s paní ministryní Schillerovou vyjasnit celkovou filosofii, zda bude vůle přistoupit ke změnám i na příjmové stránce rozpočtu,“ řekl před schůzkou se Schillerovou předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček.