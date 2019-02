Odmítáme plošný princip, že škrtneme 10 procent lidí, řekl šéf poslanců ČSSD

„Odmítáme plošný princip, že škrtneme deset procent,“ řekl Chvojka. Znamenalo by to podle sociální demokracie ohrožení chodu ve státní správě.. Pokud ke škrtům dojde, mají být podle šéfa poslanců ČSSD provedeny velmi citlivě a výběrově. „Není to možné udělat plošně jako decimaci římské legie,“ uvedl šéf poslanců sociální demokracie.

„Může to znamenat snížení obsluhy státu v určitých činnostech,“ řekl šéf odborů Středula. Zajímalo by ho, jak by fungoval orchestr, kdyby se o deset procent snížil počet jeho hudebníků. V nadsázce řekl, že by také ministryně financí Schillerová mohla navrhnout snížení počtu poslanců o deset procent.

Se Středulou se poslanci ČSSD shodli, že bude prosazovat, aby zůstaly uzavřeny obchody větší než 200 metrů čtverečních o některých státních svátcích, nebo aby se počet svátků, kdy jsou obchody uzavřeny, ještě rozšířil. O totéž usilují lidovci a KSČM. Tyto tři strany zákon, který obchody zavřel, prosadily v minulém volebním období. „Zaměstnanci si zaslouží být se svými rodinami,“ řekl Chvojka.

Naopak TOP 09 navrhla, aby byl zákon o omezení pracovní doby zrušen, a získala pro to podporu hospodářského výboru Sněmovny.

Sociální demokracie podpoří také návrh komunistů, aby všichni zaměstnanci měli garantovaných 5 týdnů dovolené, což má také podporu odborů.

Středula nechal otevřenou možnost kandidatury na Hrad

Středula si cestu za sociálními demokraty pochvaloval. Předseda ČSSD Jan Hamáček tím podle něj dává najevo, že stojí o spolupráci s odbory.

Středula na dotaz iDNES.cz na možnost politické spolupráce s ČSSD v budoucnu a zda si tím nepřipravuje půdu pro budoucí prezidentskou kandidaturu, kterou dříve nevyloučil, odvětil: „Kdo ví, co bude zítra, pozítří. Přeji panu prezidentovi pevné zdraví, co bude před koncem jeho volebního období, to uvidíme.“