Obědy ve škole zdarma mají mít jen rodiny, které berou přídavky na děti

„Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby to nebylo byrokratické, a vyšlo nám to tak, že by se to mělo týkat rodin, které berou přídavky na děti. Chceme to dávat těm, kteří to potřebují, aby to nepoznali. Když má někdo přídavky na děti, tak by to mělo být tak, že se ukáže papír a ta škola dá tomu dítěti oběd zdarma, to dítě to ani nemusí vědět,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Babiš, jehož ANO má ve vládě početní převahu.



Tomu, aby obědy zdarma byly ve školách plošně, se brání i ministr školství Robert Plaga, který je ve vládě za hnutí ANO. Od začátku to označoval za neefektivní.

Obědy ve škole zdarma pro 170 tisíc dětí

Babiš ve čtvrtek po obědě v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem i Plaga na vlastní tiskové konferenci mluvili o tom, že varianta obědů zdarma jen pro děti rodičů, kteří na ně pobírají přídavky, bude mít rozpočtový dopad 1,65 miliardy korun ročně. A obědy zdarma se budou týkat asi 170 tisíc dětí, jen těch které chodí do škol veřejných, nikoli do těch soukromých.



„Na pondělním projednávání bude návrh v podobě bezplatných obědů pro děti z rodin, které pobírají přídavky na děti. Současně chceme tuto možnost poskytnout jak mateřským školám, tak školám základních na obou stupních,“ vysvětluje Plaga. Vychází ze spolupráce s neziskovými organizacemi a programu, který ve školství už nějakou dobu funguje.



Kdo má nárok na přídavky? Na přídavek na dítě má nárok rodina s příjmem pod 2,7 násobek životního minima.



Příjem rodičů s jedním dítětem do šesti let tak například nesmí překročit 20 817 korun a rodičů se třemi dětmi od pěti do 12 let 32 373 korun.



Samotný rodič s pětiletým potomkem nesmí mít víc než 13 176 korun, samoživitelka či samoživitel s tříletým až osmiletým dítětem pak 18 954 korun.



Náklady mají pokrýt nejen suroviny, ale i potřebný personál a administrativu. Původní návrh Kateřiny Valachové z ČSSD počítal s plošným zavedením bezplatných obědů pro mateřské školy a první stupeň, Valachová tak v upraveném návrhu nevidí řešení problému.



„Děti v rodinách, co pobírají přídavek na děti, nejsou tou cílovou skupinou nyní ‚hladovějících’ dětí ve školách. Pokud by to takhle bylo bez dalších úprav. Může se stát, že to bude takzvaně levnější, ale hned druhý den po účinnosti zákona budeme mít reportáž škol - zákon sice máme, ale dále i hladovějící děti. A to by bylo mimořádně smutné,“ říká Valachová, která poukazuje také na fakt, že na přídavek těsně nedosáhnou statisíce rodin s dětmi.



Můžeme jít touto cestou, připustil Hamáček

Šéf sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček je smířlivější než jeho kolegyně exministryně. Nejprve poukázal na to, že je třeba řešit, jestli není levnější a jednodušší poskytnout obědy zdarma všem, nebo vytvářet systém, kdy se bude zkoumat, kdo na to nárok má a kdo nemá.

„Jsem přesvědčen, že kdybychom teď zavedli nějaké diferencování, tak budeme muset najmout nějaké úředníky, kteří budou rozhodovat, kdo na to nárok má a kdo nemá. Pokud se podíváme do Finska, na Slovensko, do Maďarska, tam obědy zdarma fungují. Ve Finsku to funguje čtyřicet let. Je to součást vzdělávacího procesu,“ řekl iDNES.cz Hamáček.

Nakonec ale připustil, že může dojít na variantu, kterou preferuje Babiš a která se nezdá Valachové. „Jsou tady návrhy, že bychom to mohli navázat na přídavky na děti, a kdybychom to dokázali zadministrovat, tak můžeme jít touto cestou,“ uvedl pro iDNES.cz Hamáček.

Zákonem se po vládě bude zabývat i parlament, takže může doznat změn.