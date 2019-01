Návrh dát obědy zdarma všem školákům neřeší, jak by se to zaplatilo

S tím přišel před Vánoci v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš a Plaga tento týden návrh v této podobě skutečně předložil.



Obědy zdarma to zajistí 170 tisícům dětem z mateřských i základních škol. Bude to stát 1,65 miliardy korun ročně. Schválit to bude muset parlament.

Sociální demokraté navrhlu bezplatné obědy ve státních, obecních a krajských zařízeních. V takovém případě by podle vládních právníků ale byla nutná i úprava zákona o poskytování dotací soukromým školám.

Zdůvodnění návrhu podle nich nevysvětluje, proč by podle sociálních demokratů mělo být bezplatné školní stravování plošné, nikoli adresné jen pro děti z chudších rodin, a proč mají být vyloučeny děti z druhého stupně základních škol. I o návrhu ČSSD bude ale hlasovat parlament. Rozpočtové dopady sociální demokraté vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Dětem od tří do 15 let z chudších rodin nyní pomáhá docházet do školních jídelen program ministerstva práce a sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo jej vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V Česku se díky němu nyní ve 480 školách pravidelně stravuje zhruba 6 tisíc dětí.