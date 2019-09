Šéf žalobců ruší jen zlomek rozhodnutí. Podrobně přezkoumá každý desátý spis

Nejvyšší státní zastupitelství ročně zruší desítky rozhodnutí, která shledá nezákonnými. Jen loni takových případů bylo 35. Celkem se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni zabýval 1007 případy, u 96 z nich podrobně přezkoumával celý spis. Podle mluvčího NSZ Petra Malého se většinou jedná o závažnější hospodářské delikty či vraždy.

„Do srpna 2019 evidujeme 611 usnesení předložených k přezkoumání, 50 z nich je přezkoumáváno se spisy, 27 jich bylo zrušeno jako nezákonných,“ doplnil Malý ještě statistiku z letošního roku.

Přezkumná činnost NSZ podle § 174a trestního řádu:



Konkrétní případy, u kterých Pavel Zeman loni zrušil původní rozhodnutí, nemohlo NSZ jmenovat, a to zejména kvůli tomu, že se jedná o „živé“ věci ve fázi přípravného řízení. To je neveřejné.



„Obecně můžeme vyjmenovat příklady důvodů, z jakých je usnesení o zastavení trestního stíhání zrušeno. Může se jednat například o chybné posouzení nepříčetnosti u méně závažných případů, ale i u případů vraždy. U hospodářských trestných činů pak může být důvodem neprovedení některých úkonů, nezajištění listinných důkazů, nedostatečně zjištěný skutkový stav nebo chybně zvolená právní kvalifikace,“ doplnil mluvčí.

Lhůta do prosince

Právě u Pavla Zemana se momentálně nachází celý spis ke kauze Čapí hnízdo. Podle zákona má nejvyšší státní zástupce tříměsíční lhůtu na to, aby celý spis prozkoumal. Lhůta mu vyprší 17. prosince.

§ 174a Trestního řádu § 174a (1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci. (2) Za tím účelem může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky. (3) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil. (4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o nestíhání podezřelého, rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak.

Pokud Zeman rozhodne jinak, pokračuje v řízení opět státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. V případě kauzy Čapí hnízdo se jedná o Jaroslava Šarocha z Městského státního zastupitelství v Praze. Ten by byl nucen řídit se stanoviskem nejvyššího státního zástupce.

„To však nutně neznamená, že státní zástupce musí podat obžalobu, někdy je nutné provést další šetření a teprve poté znovu rozhodnout, zda podat obžalobu, či ukončit trestní řízení jinak,“ doplnil Malý.



Zákonnost a důvodnost zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo přezkoumává rámci dohledu také pražské vrchní státní zastupitelství, kterému šéfuje Lenka Bradáčová. Pokud vrchní zastupitelství dojde k závěru, že bylo v rozporu se zákonem, pošle Nejvyššímu státnímu zastupitelství stanovisko.

Abolici Babiš nechce

Slovo v kauze Čapí hnízdo může mít i prezident Miloš Zeman. Ten minulý týden uvedl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení Babišova trestního stíhání. Ta by se vztahovala i na celou Babišovu rodinu.

Premiér v pondělí zopakoval, že by abolici nepřijal. „Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti,“ uvedl šéf hnutí ANO Babiš.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace začátkem září. Usnesení je pravomocné. Stíhání čelila kromě premiéra Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.



Jediným nadále trestně stíhaným zůstává premiérův syn Andrej Babiš mladší. Jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. I jeho stíhání by však mělo být zastaveno.