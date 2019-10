Jen hájí vlastní židle, říká ministryně spravedlnosti Benešová o žalobcích

V létě jste musela čelit sérii demonstrací. Na 16. listopadu se chystá na Letné další obrovská, myslíte, že bude opět vedena primárně proti vám?

To byste se měl zeptat aktérů v čele s panem Minářem. Myslím, že jsem nezavdala příčinu. Původně byly demonstrace víceméně preventivní, protože byla jakási obava, co budu či nebudu dělat. No, asi jsem nesplnila, co ode mě očekávali. Myslím, že tady nepáchám nic špatného. Že se dohadujeme o zákonu o státním zastupitelství, ještě neznamená, že to se státními zástupci myslím špatně. Tu profesi jsem vykonávala podstatnou část života a vím, o čem to je – především o zodpovědnosti. Dnes se to pojímá trochu zúženěji. Státní zástupci by chtěli velké peníze, chtěli by srovnání se soudci, chtěli by být jakýmsi čtvrtým ústavním pilířem. Ale podívejme se na celou řadu kauz, které skončily fiaskem. Je třeba se zamyslet, kam vůbec státní zastupitelství směřuje a kde je ukotveno.

Postupně se k tomu dostaneme, teď bych ještě zůstal u demonstrací. Nenahrálo jejich organizátorům prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že pokud by se vrátila kauza Čapí hnízdo, udělil by Andreji Babišovi abolici?

Beru vyjádření pana prezidenta s rezervou, nevím, co tím sledoval. Nevím, jestli toto brát jako nějaké varování, nebo upozornění. Osobně si myslím, že by k tomu ani nedošlo, a jak jsem pochopila, pan premiér by to ani nepřijal.

No právě, mnozí to mohli brát jako varování nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může zastavení kauzy ještě zvrátit. Pokládáte to od Miloše Zemana za šťastné?

Tak šťastné… Nebudu hodnotit vyjádření prezidenta, nemluvila jsem s ním o tom. Až bude příležitost, zeptám se, ale nehodlám to nijak zlehčovat ani zveličovat. Prostě tato slova padla, on má na abolici právo. Je otázkou, za jakých okolností by ji dal či nedal, ale tyto věci se řeší, až když nastanou.

Už před Zemanovým výrokem o abolici kauzu Čapí hnízdo navrhl zastavit žalobce Jaroslav Šaroch a definitivně tak učinil jeho nadřízený Martin Erazím. Tím pádem se pro část veřejnosti z hrdiny Šarocha bojujícího za spravedlnost stal téměř zaprodanec Andreje Babiše, který krajně podezřele změnil názor o 180 stupňů. Co jste tomu říkala?

To jsou ty paradoxy, jestli někomu v jeho ideálech a představách vyhovíte, nebo ho v nich zhrdíte. Pana Šarocha vůbec osobně neznám, ani jsem pořádně nečetla jeho usnesení. V žádném případě jsem se o to nezajímala, ani mi to jako ministryni nepřísluší. Takže představu, že tady něco zmanipuluji, mohl vyřknout jen laik nebo blázen. Je to rozhodnutí, za kterým si stál pan Šaroch i jeho šéf, musíme to respektovat.

Nepřipadá vám zvláštní, když státní zástupce čtyři roky zjišťuje, co splňuje definici malé firmy a co ne, na čemž bylo nakonec zastavení stíhání postaveno?

To také nebudu hodnotit, nevím, jaké měl důkazy. Ale je pravda, že kauzy se tu vlečou. Někdy jsou efektně zahájeny, lidé pozatýkáni, a pak z toho nic není. Teď jsme tu měli kauzu Kladruby, kde bylo 22 obžalovaných. Výsledek je 19 zproštěných, dva peněžité tresty a jedna podmínka. Takže si kladu otázku, zda to nebylo megalomanské řešení. Je za tím nutno vidět lidi, jejich osudy, dehonestování, třeba i ztrátu výdělku, náklady na obhajobu. Přicházím s tím do styku v případě, že poškození později podávají nárok na náhradu škody. Bohužel nám ty cifry rapidně stoupají. Teď v září jsme na nějakých 150 milionech vyplacených náhrad škod za tento rok. To je alarmující, budu o tom se státními zástupci mluvit na jejich výroční poradě, která bude v nejbližších týdnech.

Je možné, že nejvyšší žalobce Pavel Zeman, kterému na to běží tříměsíční lhůta, rozhodne v kauze Čapí hnízdo úplně opačně než pánové Šaroch s Erazímem?

No, musel by tam najít nezákonnost. A to už je trošku složitější pojem. Jako nejvyšší státní zástupkyně jsem tyto kontroly dělala pravidelně. Většina věcí prošla, jen minimum jsme rušili či tam měli připomínky. Nevím, kolik má ten spis stran, je objemný. Ale je to tak nasvícená věc, že by opravdu měli napnout síly, aby to přezkoumali co nejdůkladněji, ale také co nejrychleji.

Co se to dnes odehrává mezi ministerstvem spravedlnosti a státními zástupci? Připadá mi, že spory o novelu o státním zastupitelství dávno přesáhly rámec odborné diskuse, že je to z obou stran čistá politika. Nepamatuji si, kdy dříve nejvyšší žalobce veřejně říkal, že píšete zákon, jen abyste se jich zbavila...

(skáče do řeči) No, to je bohužel paranoia. On už se bohužel spor o tento zákon dostal do osobní roviny. Všem ty nervy trochu povolují. Stalo se z toho velké politikum.

… ale z obou stran. Zatímco Pavel Zeman píše, že se jich pomocí zákona jen chcete zbavit, a pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová, že to oslabí nezávislost státního zastupitelství, vy jim zase veřejně vyčítáte, že chtějí být ve funkcích do smrti či že by se Bradáčová měla rozhodnout, zda chce být žalobkyní, nebo političkou. Takové přestřelky přece škodí celé justici, ne?

Je to tak, no. Jak jsem pochopila, tak oni se nesmířili. Tady se od roku 2002 volá, aby nejvyšší státní zástupce nebyl okamžitě odvolatelný, což postihlo mě v kauze katarského prince. Z hodiny na hodinu. Dnes dostávají tři roky dopředu, protože pan nejvyšší by podle mé novely skončil 31. prosince 2023. Paní Bradáčová dokonce ještě o rok později. Teď si spočtěte, kolik let už odsloužili. Pan nejvyšší už devět let. K tomu má další tři. Kdo tady takové funkční období má? Ani prezident, nikdo. A jim je to všechno málo. S jídlem roste chuť a bohužel to spojují s nezávislostí státního zastupitelství. Ale to není o nezávislosti. Na mě to dělá dojem, že jen hájí své židle, aby tam mohli být co nejdéle.

Je v pořádku, aby se tak vysoce postavené persony z obou stran takto veřejně handrkovaly?

Nikdo se neptá na jejich výsledky, nikdo je nehodnotí. Oni tu nezávislost dovedli do absurdna. Matador Legislativní rady vlády doktor Pavel Zářecký řekl zajímavou větu: Co už by ministerstvu spravedlnosti zbylo, pokud by neslo odpovědnost za státní zástupce, a oni přitom měli podmínky jako soudci, jak si přejí? To už bychom tady nemuseli být. Přitom za ně nesete odpovědnost a oni neodvádějí výsledky, jaké si vláda představuje. Zřejmě by se utrhli ze řetězu, jak to tak vypadá.

Nebylo by řešením, co navrhoval nejvyšší žalobce Zeman v Senátu? Tedy že by se přepsala ústava a státní zastupitelství by bylo z výkonné moci úplně vyňato?

Pak by to byl čtvrtý pilíř moci, a to tady snad nechceme. Jsou tři pilíře – moc zákonodárná, moc soudní a moc výkonná. Oni jsou součástí moci výkonné a jsou stranou v trestním řízení. Nemohou se rovnat soudci. To je naivní a partyzánská představa. Oni prostě chtějí jen moc a povinnosti už tolik nevnímají. Chápu to jako vypuštění balonku, kam až mohou zajít.

Když o Pavlu Zemanovi s Lenkou Bradáčovou takto mluvíte, nechcete se jich opravdu zbavit?

Ale nechci se jich zbavit. Protože taky musíte mít náhradu a to dnes není jednoduchá otázka. Na nejvyššího státního zástupce musíte mít zkušeného člověka, kterému to svěříte a víte, že si bude počínat dobře a resort zvládne. No a ti lidé nerostou na stromech.

Teď může dojít k dalšímu konfliktu, protože jste podala kárné žaloby v kauze Postoloprty, kde po letech stíhání soud osvobodil politiky včetně poslance hnutí ANO Pavla Růžičky v kauze údajně nevýhodného prodeje domu. Nakonec soud řekl, že na něm městu ještě vydělali. Jenže vrchní státní zástupkyně Bradáčová se za níže postavené kolegyně postavila. Jdete tedy přímo proti ní.

Ona řekla, že to je promlčené, a my to tak neshledali. Takže jsem podala kárnou žalobu. Myslím, že to je správné, protože tady nastala specifická situace, kdy můj předchůdce doktor Pelikán na jaře 2017 osobním dopisem upozorňoval dozorovou státní zástupkyni, že se mu sdělení obvinění nezdá. Vysloveně tam uvedl, že nechce v žádném případě do kauzy zasahovat, ale upozorňuje, že parametry zahájení a sdělení nejsou naplněny. Podotýkám, že byť je doktor Pelikán skvělý právník a legislativec, není odborníkem na trestní právo. A když to poznal i on, tak jak to, že to nepoznaly dvě státní zástupkyně, které měly kauzu dozorovat a dohledovat? Přesto to pokračovalo a u soudu skončilo zproštěním. Po nás se teď chce 16 milionů. Takže nastal čas, kdy by také státní zástupci měli nést odpovědnost za svoji špatnou práci. Tudíž jsem musela kárnou žalobu podat.

Každý vám hned vmete, že hájíte poslance hnutí ANO proti právnímu názoru vrchní státní zástupkyně Bradáčové.

Od toho se to předkládá kárnému senátu, aby to vyhodnotil. Je to kauza zásadní a určitě bude i převratná, protože jsou tu dnes třeba strany, které volají po hmotné odpovědnosti státních zástupců. Musíme nastavit nějaké mantinely, protože státní zástupci nemohou stále odkazovat jen na to, že v té době měli nějaký právní názor. Nesou také odpovědnost za životy těch lidí, za zmařené kariéry, za vyplacení obhajoby. Když udělá chybu lékař, také se po něm vymáhá škoda. Nelze přece bez odpovědnosti kohokoli odstíhat, a když přijde závažná závada, na kterou navíc bylo upozorňováno, nestane se nic.

Chcete to řešit i nějak systémově?

Hlavně chceme, aby státní zástupci zpozorněli. To je takový průzkumný balonek, aby všichni zpozorněli a začali být ve své práci důslednější. A neříkali jen, že měli právní názor a byly tam ty či ony posudky. Prostě když už někoho obviní, tak aby to obvinění sedělo.

Nechci se příliš pouštět do rozebírání vašich sporů se žalobci o novelu zákona, protože už vše bylo stokrát řečeno. Vy chcete, ať je nejvyšší státní zástupce na sedm let, oni na deset, v komisi, která má vybírat žalobce, jim vadí, že tam má ministerstvo převahu tří lidí proti dvěma a…

(skáče do řeči) To nejsou zástupci ministerstva. Dali jsme tam nezávislého soudce právě proto, aby to nebyl zástupce ministerstva. Je to možná revoluční myšlenka, ale není nic proti ničemu. Legislativní rada vlády nám ji nijak nestrhala. Pan doktor Šámal (Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu, pozn. red.) doslova řekl, že když se kouká po světě, jsme papežštější než papež. Že všude ve světě je běžné, že jsou v komisích soudci. A kdo jiný než soudce zná práci státního zástupce? Právě proto se to státním zástupcům nelíbí, protože je soudci dobře znají. Znají i jejich závady, jestli chodí připravení, zda jsou dobří manažeři. Soudci mají znalost daného regionu a zároveň přece neztrácejí nezávislost tím, že sedí v nějaké komisi. Tahle námitka je absurdní.

Proč by se státní zástupce nemohl po vypršení funkčního období přihlásit do výběrového řízení znovu? Pokud přece funkci vykonával dobře, měl by mít šanci pokračovat, ne?

Bohužel to nejde, takto to ve svém nálezu zformuloval Ústavní soud. Je tam výjimka pro okresy, protože tam byste ani nesehnali kandidáty. Je pravda, že neopakovat to asi není úplně ideální situace, ale bohužel ten nález tomu brání.

Proč se vůbec nad novelou o státním zastupitelství setkáváte s organizacemi typu Rekonstrukce státu, což je v podstatě zájmové sdružení? Proč právě oni mají hovořit do podoby zákonů, byť si naposledy stěžovali, že jste jim v ničem nevyhověla?

Původně s nimi komunikoval pan premiér a přál si, abych je vyslyšela, tak jsem s nimi komunikovala. Přijala jsem je dvakrát, měla s Rekonstrukcí státu svatou trpělivost. Dokonce to pojali tak, že si na půdě ministerstva dělali tiskové konference, což se mi trochu nelíbilo. Co mě ale opravdu naštvalo, bylo, že to neustále podbarvovali těmi demonstracemi. Ve stylu: Když nevyhovíte, nevylučujeme, že demonstrace dále budou. No to už je na hraně vydírání a na to já neslyším.

Minulou středu zasedala protikorupční rada vlády, která vám novelu shodila ze stolu. Co to znamená a jaký bude její další osud?

Nejdůležitější je Legislativní rada vlády a tam to prošlo s tím, že je to v souladu s ústavou, s požadavky GRECO (evropská skupina sledující boj proti korupci, pozn. red.). To je pro mě směrodatné. Protikorupční rada vlády je jen poradní orgán a její postoj je pouze doporučující. Navíc je v ní zastoupen třeba farmaceut bez právního vzdělání. Sám při formulaci stanoviska rady říkal, že právu nerozumí. Tak kde to jsme? Bylo vidět, že tam byla nějaká domluva, že se něco odehrálo v zákulisí. Budu to tedy brát jako doporučení a čekám, že se tento týden sejdu s nejvyšším státním zástupcem, který je dávno objednán, a budeme muset dospět k nějakému dalšímu závěru. On je paličák, já jsem také trochu paličák, tak se o tom budeme dál bavit. Nejde to bez komunikace.

Můžete se vůbec na něčem smysluplném dohodnout, když si posíláte tak ostré vzkazy přes média?

Tak já už jsem hodně ustupovala. Dali jsme státní zástupce v přechodných obdobích do košů, přesně jak si přáli. Dali jsme jim další roky pobytu ve funkcích. Neumím si představit, kam chce, abych ustoupila. On by chtěl deset let ve funkci, chce to zřejmě znovu opakovat. Jeho požadavky jsou v kontextu doby nereálné. Bude muset slevit, já třeba také někde slevím. Uvidíme. Můžeme slevit třeba v té komisi. Když se jim nelíbí soudce, můžeme hledat jinou variantu. Uvidíme.

Lidsky spolu nemáte problém?

No, jak říkám, už je to v osobní rovině. Protože on dobře ví, že po něm nejdu. Kdybych to chtěla udělat (odvolat Pavla Zemana, pozn. red.), už dávno jsem mohla.