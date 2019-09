Abolici bych nepřijal. Debata o tom je nesmyslná, zopakoval Babiš

„Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti,“ napsal v neděli šéf hnutí ANO Babiš. Informaci v pondělí potvrdil i pro iDNES.cz.



Premiér už loni v únoru napsal v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové (STAN), že by považoval za absurdní, kdyby jako předseda vlády kontrasignoval zastavení vlastního trestního stíhání, případně tím pověřil jiného člena vlády. „Totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych uznal, že mám nějaký problém, což není pravda,“ uvedl tehdy.



„V případě Čapího hnízda, jak konstatovali státní zástupci, se žádný trestný čin nestal. Česká republika má nezávislou justici a státní zástupci kauzu dlouho posuzovali a na základě znalosti všech skutečností rozhodli. Proto nechápu, proč byla otázka nějaké abolice vůbec nastolena,“ uvedl v neděli Babiš.

O možnosti abolice v případě, že by nejvyšší státní zástupce zrušil rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství, promluvil minulý týden prezident Zeman. Serveru Blesk.cz řekl, že by bylo na Babišovi, zda by případnou abolici přijal. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na rozhodnutí o dalším postupu tři měsíce.

Justiční pingpong

Zeman v neděli řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v případu Čapího hnízda, kde šlo o údajný dotační podvod. „Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil,“ zdůvodnil prezident své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno.

„Jestliže by nedejbůh došlo k tomu soudnímu pingpongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti - buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm,“ dodal Zeman. Případná abolice by se podle něj týkala všech obviněných ve věci, nejen Babiše.