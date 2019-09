Třaskavina ve Sněmovně. Bojuje se o pozici nejvyššího státního zástupce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek navrhl úpravu, o níž budou poslanci hlasovat, podle které by vláda nemohla odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který by měl naopak svou pozici jistou pro dalších sedm let.

„Nejvyšší státní zástupce prověřuje živou věc, kdy jde o předsedu vlády,“ připomněl Michálek, že Pavel Zeman má nyní v rukou, zda potvrdí zastavení trestního stíhání premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

„Pokud chcete, aby nejvyšší státní zástupce byl nezávislý na vládě, abyste podpořili náš návrh,“ apeloval na kolegy Michálek.

Do tohoto návrhu to nepatří, odmítla snahu Pirátů Benešová

„Pokud jde o návrh pana Michálka, tak si myslím, že to do tohoto návrhu nepatří,“ řekla ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová, která chystá vládní návrh. Příští týden ho má projednat protikorupční rada vlády.



„Jde o hodně,“ řekla poslankyně ANO, exministryně spravedlnosti Helena Válková. Poslanci by si podle ní neměli nechat ujít příležitost posoudit komplexní vládní návrh.

„Pan kolega Michálek mě překvapil. Návrh je nestandardní, ale doba je nestandardní,“ řekl poslanec za TOP 09 Dominik Feri s poukazem na demonstrace, na nichž lidé požadovali, aby byla zajištěna nezávislost pro rozhodování státních zástupců. Nyní má právo vláda nejvyššího státního zástupce odvolat. Podle navržené změny by o ni přišla, o svou pozici by mohl přijít jen na základě kárného řízení.

Sociální demokracie podle Kateřiny Valachové návrh Pirátů nepodpoří, protože návrh Benešové posoudí koaliční jednání vládních stran i protikorupční rada. Michálek reagoval, že ho velmi překvapuje obrat v názoru ČSSD, protože šéf klubu sociální demokracie Jan Chvojka návrh Pirátů při jednání ústavně-právního výboru podporoval.