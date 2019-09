Babiš: Zemanovo vyjádření o abolici bylo zbytečné, jen vyvolá vášně

„Dva státní zástupci, pan Šaroch a jeho nadřízený pan Erazím, potvrdili, že se žádný trestný čin nestal, a zastavili trestní stíhání,“ sdělil Babiš Impulsu.



Podle Babiše je teď potřeba nechat pracovat justici, aby případ dokončila.

„Vyjádření pana prezidenta je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně a není to namístě. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici,“ řekl předseda vlády v rozhovoru.

O tom, zda by abolici pro sebe podepsal, se nevyjádřil. „Já nebudu komentovat nesmyslné spekulace,“ namítl.

Předseda vlády se vyjádřil, že ho to, že se ho prezident zastal, nepotěšilo, protože to nebylo potřeba. „Justice by měla konat bez ohledu na to, názory politiků nebo novinářů,“ dodal Babiš.

Hamáček: Jde o nepřiměřený zásah do fungování justice Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše ze strany prezidenta Miloše Zemana ze nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem. „Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásad do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany,“ uvedl.

Prezident ve čtvrtečním rozhovoru pro televizi Barrandov řekl, že by v případě obnovení trestního stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo využil své pravomoci toto trestní stíhání zastavit, tedy udělit abolici.

Trestní stíhání premiéra a dalších obviněných zastavilo před týdnem městské státní zastupitelství v Praze (MSZ). Usnesení je pravomocné. Nyní ho dostane na stůl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.



„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl Miloš Zeman ve čtvrtek. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ dodal. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu.