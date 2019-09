Snad Zemana vyřeší příroda, napsal Polčák. Starostové se od něj distancují

Prezident Zeman ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem oznámil, že pokud by nejvyšší státní zástupce rozhodl jinak než Městské státní zastupitelství, tedy že by obnovil stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo, je připraven jeho stíhání zastavit.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl v pořadu prezident. Sám si tak ve skutečnosti protiřečil, neboť před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše nezastaví, premiér se podle něj musí očistit sám.

Jeho slova vyvolala různé reakce. Mezi nimi vynikla pak slova právě europoslance Stanislava Polčáka (STAN).

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ napsal na svůj twitterový účet. Na jeho slova upozornil Deník N.



Následně své vyjádření začal na Twitteru upřesňovat. „Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat,“ upřesnil.

Na dotaz Novinek, jak to Polčák myslel, odpověděl: „Opravdu jsem to myslel tak, že se mu vrátí paměť. Psal jsem to v určitém rozčilení. Ta interpretace je také možná, že se vám po čase zase může paměť navrátit. Víc k tomu nemám co říct.“

Hloupá slova

Slova prezidenta nepotěšila předsedu Starostů Víta Rakušana. „Všichni jsme si rovni, někteří ale rovnější,“ reagoval ve čtvrtek. Zároveň ovšem nesouhlasí se slovy svého kolegy.

„V demokracii spolu mnohdy musíme umět i nesouhlasit. Dnes nesouhlasím s panem europoslancem Stanislavem Polčákem. Myslím si, že jeho výrok o přírodě byla hloupost,“ napsal na svém Twitteru. Pro iDNES.cz doplnil, že Polčákovi svůj názor sdělil už osobně.

Obdobně na Polčákův tweet reagoval i Petr Gazdík.

„V demokracii spolu mnohdy musíme umět i nesouhlasit. Vyjádření pana europoslance Stanislava Polčáka bylo nešťastné, protože žádnou politickou situaci za nás příroda nevyřeší. Snažit se hledat skutečná řešení musíme my, politici,“ uvedl pro iDNES.cz.



Slova europoslance zarazila i šéfa komunistů Vojtěcha Filipa. „Něco tak lidsky odporného jako napsal Stanislav Polčák jsem už dlouho nečetl. To už není o korektnosti, to je prostě hnus, že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu i jen respekt k druhým. Je to ubohost,“ uvedl na svém Twitteru.

Vojtěch Filip (Twitter) @vojtafilip Něco tak lidsky odporného jako napsal Stanislav Polčák jsem už dlouho nečetl. To už není o korektnosti, to je prostě hnus, že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu i jen respekt k druhým. Je to ubohost. 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace minulý týden v pátek. Usnesení je pravomocné.



Nyní spisový materiál putuje k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten může rozhodnutí buď potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má čas do 17. prosince letošního roku.