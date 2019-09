Pokud by stíhání premiéra Babiše bylo obnoveno, zastavím ho, řekl Zeman

Zeman však doufá, že využití tzv. abolice nebude potřeba. Podle ústavy ji musí spolupodepsat předseda vlády. Rozhodnutí o zastavení stíhání by považoval za politické.

„Tito dva státní zástupci a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ řekl.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace v pátek. Usnesení je pravomocné.

MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.

Šéf MSZ Martin Erazím sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. Ztotožnil se závěry dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha ohledně zastavení stíhání.

