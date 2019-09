Zemanovi vadí politické zneužívání justice, Polčáka označil za hyenu

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace na Čapí hnízdo minulý týden. Usnesení je pravomocné. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na přezkoumání lhůtu tří měsíců a může rozhodnutí potvrdit i zrušit.

Nicméně prezident Zeman se ve čtvrtek v televizi Barrandov vyjádřil, že by rozhodnutí o obnovení stíhání považoval za politické a v tom případě by mohl využít tzv. abolice a stíhání zrušit. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.

Před loňskou volbou prezidenta přitom Miloš zeman v přímém přenosu České televize prohlásil, že trestní stíhání premiéra Babiše nezastaví, premiér se podle něj musí očistit sám. A že pokud by to přece jen udělal, tak by se vlastními slovy „naprosto zesměšnil“.



Podle ústavy by případnou abolici každopádně musel spolupodepsat předseda vlády. „To už by bylo na Andreji Babišovi, zda by se rozhodl abolici přijmout,“ prohlásil dnes Zeman pro Blesk. „Přál bych si, aby byl nevinen a věřím, že je nevinen, protože mi říkal, že je nevinen,“ dodal k Babišovi.



„Zatím abolice vyhlášena nebyla, ale my se chováme, jako by vyhlášena byla,“ odmítl zároveň veškeré spekulace. A zdůraznil, že celá situace je zbytečně zpolitizovaná. „Kdyby se státní zástupce Šaroch rozhodl, že podá žalobu, tak bych to respektoval a stejně tak respektuju to, že stíhání zastavil,“ uzavřel svá slova ke kauze Čapí hnízdo.

A výrok europoslance Stanislava Polčáka, který na svém Twitteru napsal, že souboj Zeman vs. Zeman „by mohla rozhodnout příroda“, označil jako jasný důkaz zpolitizování celého případu. „Mezi lidmi pobíhají i hyeny. A život není park, je to džungle a tam se občas nějaká hyena objeví,“ řekl Zeman k Polčákovi.