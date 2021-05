Vyhrožovali mi smrtí, řekl Hamáček. V čele ČSSD mimo Sněmovnu nezůstane

Hamáček totiž čelí obvinění, že chtěl v Moskvě nabídnout Rusům ututlání výsledku vyšetřování výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, který měli způsobit důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin výměnou za dodávku milionu kusů ruské vakcíny Sputnik V do České republiky. O údajných Hamáčkových plánech napsal portál Seznam zprávy.

Hamáček opět uvedl, že se bude bránit soudně. „Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení a jestli jsem něco provedl,“ doplnil vicepremiér. Podle něj autor článku Janek Kroupa nemá žádné důkazy, že chtěl vyhandlovat vakcínu Sputnik V za kauzu Vrbětice.

Hamáček označil spekulace kolem „handlu“ za devastující i pro Českou republiku. „To je jak na objednávku od Rusů,“ vysvětlil s tím, že kauza jim hraje do karet a spojenci z NATO jna to „zírají z otevřenou pusou“. „Z toho článku mají největší radost v Moskvě,“ zdůraznil.

Ať se Netolický koncentruje na Pardubický kraj

„Jediný svědek je pardubický hejtman Martin Netolický, který na schůzce ani nebyl. Nyní podáme na Seznam předžalobní výzvu,“ řekl Hamáček. Podle něj se jednání s Netolickým netýkalo cesty do Moskvy. Vicepremiér také řekl, že Netolický ztratil jeho důvěru. „Ať se koncentruje na Pardubický kraj,“ doplnil Hamáček.

Řeč přišla i na exministra zahraničí Tomáše Petříčka. Hamáček v této věci uvedl, že se jednalo o čistě vnitrostranické rozhodnutí.



„Podařilo se nám situaci zvládnout. Opravdu odletělo 18 špionů, nebyl z toho nebyl žádný skandál. Kdyby pan Kroupa nevymýšlel nesmysly, tak jsme z toho vyšli bez ztráty kytičky,“ řekl vicepremiér. Podle něj byli všichni před zveřejněním kauzy ve stresu, a to i kvůli tomu, že novináři o tom již měli informace.

„Dohoda byla o tom, že se to zveřejní 19. dubna. Máme nějaké zájmy v zahraničí, tudíž na schůzce 7. dubna padla dohoda, že není možné jít s tím ven hned druhý den. Stát se na to musel připravit, třeba sepsat seznam vyhoštěných,“ vysvětlil Hamáček. Že by Rusko mělo informace o české reakci předem, Hamáček prý neví. „Je možné, že ano. Rusové o tom věděli od roku 2014. Jestli věděli, že Česko něco chystá, tak je to možné,“ komentoval dále vicepremiér.

Ke kauze kolem nemovitostí ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, které byly dodatečně doplněny v přiznání o vlastnictví, se Hamáček odmítl konkrétněji vyjádřit. Kritiku opozice dal do souvislosti s předvolební kampaní, kterou označil za „nejšpinavější v moderních dějinách“. Dokonce ji přirovnal k barové rvačce.

K možnosti, že ČSSD by mohla vypadnout ze Sněmovny, řekl, že se vytrácí podstata. Jeho strana prý dvakrát vytáhla Česko z ekonomické krize.

Ke kritice, že jmenoval kontroverzní postavu ČSSD Michala Haška svým náměstkem, Hamáček řekl, že vítá podporu kohokoli, kdo se cítí sociálním demokratem a chce straně pomoci. Například s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem nicméně nepočítá.

Hamáček také řekl, že pokud se ČSSD nedostane po volbách do Sněmovny, v čele strany skončí. Znovu popřel zájem být velvyslancem v Kanadě. „Nemám slíbenou trafiku,“ uzavřel.