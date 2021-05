Žádná omluva. Pekarová Adamová, Jurečka ani Fiala dál Hamáčkovi nevěří

„Vicepremiér Hamáček je už několik týdnů podezřelý, že kupčil se suverenitou naší země. Tato podezření vzbuzují nejen publikovaná zjištění médií, ale od samého počátku kauzy Vrbětice zejména jeho vlastní vyjádření. Dokud detailně nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, těchto podezření se nezbaví. A žádné omluvy se nedočká!“ zní ve společném prohlášení koalice SPOLU v reakci na žádost ministra vnitra Jana Hamáčka o omluvu šéfů stran trojkoalice.

„Co se týče těch účastníků schůzky, tak tam nikdo neřekl zcela jasně a věrohodně, že by ty informace v článku byly zcela nepravdivé. Myslím, že to je potvrzením toho, že to nejsou informace takzvaně vycucané z prstu, jak tvrdí pan Hamáček,“ dodala pro rádio Impuls Markéta Pekarová Adamová.



„Nevidím důvod, za co bych se omlouval,“ reagoval na vystoupení Hamáčka šéf lidovců Marian Jurečka.

Šéfka TOP 09 se omluví, pokud se nevina Hamáčka prokáže u soudu

Pekarová nicméně uvedla, že pokud by se u soudu prokázala Hamáčkova nevina, tak se mu omluví. „Pokud se prokazatelně ukáže, že měl celou dobu pravdu, tak ho budu dále považovat za amatérského a hloupého ministra, pokud si potřebuje ke stažení velvyslance vymýšlet takovouhle kamufláž, ale budu ochotná omluvit se za ta slova o velezradě.“



Podle opozičních politiků musí Hamáček vysvětlit všechny okolnosti svojí cesty do Moskvy od samého počátku, nejen jedné schůzky s šéfy tajných služeb. Hamáčkovi položili ve svém prohlášení dvanáct otázek. Mezi nimi: Co chtěl v Moskvě řešit? A s kým? A proč?, nebo jakou roli měl sehrát slovenský politik Andrej Danko.



Opoziční politici, nejhlasitěji právě z koalice Spolu začali hned po zveřejnění úterního článku Seznam Zpráv žádat jeho rezignaci a kauzou se v úterý na uzavřeném jednání začala zabývat Sněmovna.

Autoři článku přišli se zjištěním, že podle jejich zdrojů se vicepremiér chystal jet do Moskvy vyjednávat s Rusy o ututlání kazy Vrbětice za vakcíny Sputnik V.

Redakce oslovila předsedy dalších opozičních stran s dotazem jak reagují na prohlášení Hamáčka a jeho žádost o omluvy. Odpověděl pouze předseda SPD Tomio Okamura, který připomněl, že demisi ministra vnitra požaduje kvůli předraženým statním zakázkám, o kterých informoval ve své zprávě Nejvyšší kontrolní úřad.

„Jak o těchto dvou konkrétních redaktorech Seznam Zpráv, tak i o předsedovi ČSSD Hamáčkovi si na základě vlastní zkušenosti nemyslím nic seriózního,“ dodal Okamura.